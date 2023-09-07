منهجية جديدة تكشف عن التهديدات التي تواجه قدرة الثدييات على العمل في بيئاتها

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا الضوء على التهديدات التي تواجهها مجتمعات الثدييات في بيئاتها. وركزت الدراسة، التي قادها جيني ماكغواير ودانيال لوير، على تأثير فقدان التنوع البيولوجي على عمل مجتمعات الثدييات في شرق أفريقيا. باستخدام نهج جديد يسمى القياسات البيئية، قام الباحثون بفحص كيفية تطور سمات الثدييات المحددة استجابة للظروف البيئية المتغيرة على مدى ملايين السنين.

واستخدمت الدراسة بيانات من 186 موقعا في شرق أفريقيا، امتدت لفترة زمنية قدرها 7.4 مليون سنة. وكشفت البيانات أن التنوع البيولوجي للثدييات بدأ في الانخفاض منذ حوالي 5 ملايين سنة، تزامنا مع التغيرات البيئية وظهور الإنسان المبكر. ومع ذلك، أراد الباحثون أن يفهموا كيف تتغير السمات الجسدية للثدييات مع تغير بيئاتها، وكيف يؤثر ذلك على قدرتها على المساهمة في عمل البيئة.

لاستكشاف ذلك، طور الباحثون نماذج ركزت على ثلاث سمات رئيسية: كتلة الجسم، وارتفاع الأسنان، وعدد الحواف (عدد النتوءات على الأضراس). تم استخدام هذه السمات لتقدير النباتات المحيطة في كل مجتمع من الثدييات، وتحديدًا النسبة المئوية للأشجار والشجيرات مقابل الأراضي العشبية. وأظهرت النماذج أن العلاقات بين السمات والبيئة ظلت ثابتة على الرغم من فقدان التنوع البيولوجي قبل ما يقرب من 1.7 مليون سنة.

ومع ذلك، بعد 1.7 مليون سنة مضت، عندما أصبح المناخ أكثر جفافًا وتغيرًا وانخفض الغطاء الشجري، حدثت اضطرابات كبيرة في العلاقات بين السمات والبيئة. يشير هذا إلى أن خسائر التنوع البيولوجي خلال هذه الفترة من المحتمل أن تهدد قدرة أنواع الثدييات على العمل بشكل جيد في ظروفها البيئية المحلية.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم العلاقة المعقدة بين مجتمعات الثدييات وبيئاتها. من خلال النظر في كيفية تأثير الظروف البيئية المتغيرة على سمات ووظائف محددة للثدييات، يمكن تحديد أولويات جهود الحفظ بشكل أفضل لضمان ازدهار مجتمعات الثدييات في مواجهة تغير المناخ والأنشطة البشرية المكثفة.

المصدر: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-39480-8)