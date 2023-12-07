رغيف خبز القرد الخالي من الغلوتين: لمسة لذيذة على الطراز الكلاسيكي

هل أنت من محبي خبز القرد؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف تحب هذه اللمسة اللذيذة على الوصفة الكلاسيكية. رغيف خبز القرد الخالي من الغلوتين مصنوع من مزيج الفطائر وسكر القرفة وصلصة سكر القرفة اللذيذة. إنه طبق الغداء المثالي لأي مناسبة ويمكن أن يكون جاهزًا في أقل من 30 دقيقة.

يشتهر خبز القرد بملمسه اللزج والحلو والشهي. يأخذ هذا الإصدار مستوى أعلى باستخدام مزيج الفطائر الخالي من الغلوتين من Krusteaz. هذا المزيج ليس سهل الاستخدام فحسب، بل يوفر أيضًا ملمسًا رقيقًا لا يمكنك تخمين أنه خالٍ من الغلوتين.

لصنع خبز القرد الخالي من الغلوتين، ستحتاج إلى بعض المكونات الأساسية مثل القرفة والسكر والزبدة والبيض والحليب ومستخلص الفانيليا. يضيف طلاء سكر القرفة حلاوة مبهجة لكل قضمة، بينما توفر صلصة سكر القرفة نكهة لذيذة ولزجة.

التحضير بسيط. أولا، قم بتسخين الفرن الخاص بك وإعداد صينية الرغيف الخاصة بك. ثم قم بتحضير طبقة سكر القرفة عن طريق خلط السكر والقرفة معًا في وعاء صغير. بعد ذلك، قومي بخلط مكونات العجينة حتى تمتزج ويسهل العمل بها. استخدمي مغرفة البسكويت لتشكيل كرات من العجينة وتغليفها بخليط السكر والقرفة. ضعيها في صينية الرغيف المجهزة ورشي المزيد من سكر القرفة فوقها.

والآن حان وقت تحضير الصلصة. نذوب الزبدة ثم نضيف السكر والقرفة ونتركها تغلي على نار متوسطة لمدة دقيقتين. تُسكب هذه الصلصة اللذيذة فوق العجينة في صينية الرغيف. تُخبز في الفرن حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في المنتصف.

بمجرد خبز خبز القرد الخالي من الغلوتين، اتركه يبرد في المقلاة لبضع دقائق قبل إزالته باستخدام ورق البرشمان. قدمها دافئة واستمتع بطعم سكر القرفة اللزج!

في الختام، يعد رغيف خبز القرد الخالي من الغلوتين بمثابة لمسة مبهجة على الوصفة الكلاسيكية. إنه سهل الصنع، خالي من الغلوتين، ومليء بالنكهة. سواء كنت تستضيف وجبة فطور وغداء أو ببساطة تشتهي شيئًا حلوًا، فمن المؤكد أن رغيف خبز القرد الخالي من الغلوتين سيثير إعجابك. جربها وانغمس في هذه الحلوى التي لا تقاوم!