تعلن شركة Eastlink عن عروض الجمعة السوداء المذهلة على الهواتف الذكية والخطط

كشفت شركة Eastlink، الشركة الرائدة في مجال توفير الاتصالات، عن عروض الجمعة السوداء المرتقبة، حيث تقدم للعملاء عروضًا ترويجية استثنائية على مشتريات وخطط الهواتف الذكية. مع الالتزام بتقديم خدمة ذات قيمة وجودة عالية، تهدف Eastlink إلى تزويد عملائها بأفضل العروض الممكنة خلال عطلة التسوق هذه.

وعلى الرغم من أن الموقع لا يحدد موعدًا نهائيًا لهذه العروض الترويجية، إلا أنه من المتوقع على نطاق واسع أنها ستكون متاحة حتى يوم الجمعة الأسود، الذي يصادف يوم 24 نوفمبر من هذا العام. ويتم تشجيع العملاء على الاستفادة من هذه العروض المتميزة قبل انتهاء صلاحيتها.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض العروض الترويجية الرائعة التي تقدمها Eastlink:

- Galaxy S23 FE: استمتع بتجربة أحدث التقنيات مع هاتف Galaxy S23 FE بسعر لا يهزم قدره 0 دولار أمريكي و5 دولارات فقط شهريًا لمدة 24 شهرًا.

- Razr: استمتع بالتصميم المبتكر لهاتف Razr الذكي مقابل 0 دولار فقط و15 دولارًا شهريًا لمدة 24 شهرًا.

- Galaxy Z Flip 5: انغمس في الميزات المتطورة لجهاز Galaxy Z Flip 5، المتوفر مقابل 0 دولار أمريكي و30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 24 شهرًا.

– Galaxy Z Fold 5: انغمس في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي مع Galaxy Z Fold 5، المعروض بسعر 0 دولار أمريكي و75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 24 شهرًا.

بالإضافة إلى عروض الهواتف الذكية المذهلة هذه، تقدم Eastlink أيضًا العديد من العروض الترويجية للخطة لتعزيز تجربة هاتفك المحمول:

– قم بشراء خطة الهاتف المحمول عبر الإنترنت واحصل على رصيد بقيمة 100 دولار، مما يضيف قيمة أكبر إلى عملية الشراء الخاصة بك.

– أحضر هاتفك الخاص ووفر 5 دولارات شهريًا لمدة 24 شهرًا، مما يضمن أنه يمكنك الاستفادة من خدمة Eastlink الاستثنائية دون الحاجة إلى ترقية جهازك.

– قم بتجميع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول الخاصة بك للاستمتاع بتوفير قدره 30 دولارًا شهريًا، وتبسيط فواتيرك وتقديم المزيد من الراحة.

لعرض جميع العروض الترويجية المتاحة من قبل Eastlink، قم بزيارة موقعهم على الإنترنت واستكشف الفرص المثيرة المقدمة. للحصول على نظرة شاملة حول جميع عروض Black Friday الخاصة بشركة الاتصالات، قم بزيارة الرابط المقدم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مهتمًا بعروض الجمعة السوداء لمتاجر التجزئة، فتأكد من اتباع الرابط المقابل.

لا تفوت عروض الجمعة السوداء المذهلة من Eastlink. قم بترقية هاتفك الذكي وخطط اليوم، وابدأ في تجربة الهاتف المحمول المتطورة مع Eastlink.