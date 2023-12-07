مشروع ترميم جزيرة Sugarloaf: حماية الخط الساحلي لمدينة مورهيد

يجري حاليًا تنفيذ مشروع ترميم لإنقاذ جزيرة شوجرلوف، وهي جزيرة عازلة مهمة تعمل بمثابة حماية لوسط مدينة مورهيد سيتي في ولاية كارولينا الشمالية. وتشكل الجزيرة، التي تتآكل بسرعة، تهديدًا للبنية التحتية للمدينة والطرق والمنازل والشركات. يقود هذا المشروع بريان هنري، مدير مكاتب Sea & Shoreline في نورث كارولينا وساوث كارولينا.

ويهدف مشروع الترميم إلى استخدام أساليب مختلفة لمكافحة التآكل وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود. سيتم نشر أجهزة تخفيف الأمواج (WAD®s) لتقليل التآكل وإعادة بناء الخط الساحلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ وحدات زراعة الأعشاب البحرية، وشعاب المحار، ونباتات المستنقعات المالحة لتحسين جودة المياه، وإنشاء موائل الأسماك، وتحقيق استقرار الخط الساحلي.

يتمتع بريان هنري، وهو مواطن من بوفورت، بصلات عميقة بالمنطقة. تخرج من مدرسة شرق كارتريت الثانوية وتفوق في كرة السلة. إلى جانب مسيرته الكروية، يتمتع هنري بخلفية احترافية مثيرة للإعجاب. قبل انضمامه إلى Sea & Shoreline، شغل مناصب قيادية في العديد من المنظمات، بما في ذلك Wachovia Bank وOne World Motorsports Group.

حصل مشروع الترميم على تمويل إجمالي قدره 6.6 مليون دولار، منها 2 مليون دولار في عام 2022 و4.6 مليون دولار في عام 2023. وقد لعب ممثلا الولاية بات ماك إلرافت وسيليست كيرنز، إلى جانب السيناتور نورمان ساندرسون، دورًا حيويًا في تأمين هذا التمويل.

يتضمن المشروع تعاونًا بين مسؤولي الولاية ومسؤولي مدينة مورهيد واتحاد ولاية كارولينا الشمالية الساحلية ومهندسي Quible & Associates ومتخصصي ترميم الأحياء المائية من Sea & Shoreline. وسيبدأ العمل في شهر يناير بتركيب أجهزة تخفيف الأمواج واستعادة الخط الساحلي.

تم تصميم أجهزة تخفيف الأمواج، التي يبلغ طولها 7 أقدام، لتحمل رياح الإعصار وتبديد طاقة الأمواج. وسوف تساهم في تراكم الرمال على طول الخط الساحلي، وتعزيز نمو الأعشاب البحرية، وإنشاء موائل حيوية للأسماك. علاوة على ذلك، سيتم نشر طاولات المحار لإنشاء شعاب المحار في منطقة المد والجزر وبيئات المستنقعات المالحة.

بريان هنري متحمس بشكل لا يصدق لهذا المشروع، لأنه يسمح له برد الجميل لمسقط رأسه وترك إرث دائم. ويعتقد أن أعمال الترميم ستؤدي إلى نتائج واضحة خلال بضعة أشهر، مع حركة الرمال وزيادة نشاط الكائنات المائية.

لا يعد مشروع ترميم جزيرة Sugarloaf مسعى أساسيًا للحفاظ على الجزيرة فحسب، بل يعد أيضًا شهادة على تفاني وتعاون الأفراد والمنظمات التي تعمل على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية الخط الساحلي لمدينة مورهيد.