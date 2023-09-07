حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

مشاريع مثيرة غير معلنة أثارها الرئيس التنفيذي لشركة Electronic Arts في Respawn Entertainment

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
مشاريع مثيرة غير معلنة أثارها الرئيس التنفيذي لشركة Electronic Arts في Respawn Entertainment

كشف أندرو ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة Electronic Arts، أن Respawn Entertainment، الاستوديو الذي يقف وراء Apex Legends وسلسلة Star Wars Jedi، يعمل حاليًا على مشاريع مثيرة غير معلنة. في حديثه في مؤتمر Goldman Sachs Communacopia & Technology، أشاد ويلسون بعمل Respawn وألمح إلى ما سيأتي من الاستوديو.

سلط ويلسون الضوء على القيمة التي جلبتها Respawn إلى EA منذ الاستحواذ عليها في عام 2017. ووصف الفريق بأنه مذهل وشدد على جودة عملهم في خلق القيمة ليس فقط للشركة ومساهميها ولكن أيضًا لمجتمع الألعاب العالمي.

وفي حين لم يقدم ويلسون تفاصيل محددة حول المشاريع القادمة، إلا أنه أعرب عن حماسه لما يتم تطويره في Respawn. في مقابلة سابقة، ذكر رئيس Respawn Vince Zampella أن فريقًا "صغيرًا جدًا" في الاستوديو في المراحل الأولى من تطوير عنوان IP أصلي. تتمثل مهمة الفريق بقيادة ستيف فوكودا في إيجاد المتعة في شيء جديد.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم Respawn بتجنيد أعضاء الفريق لإدخال ثالث محتمل في سلسلة Star Wars Jedi، مما يشير إلى رغبة الاستوديو في إنشاء ثلاثية من الألعاب. وفي الوقت نفسه، هناك لعبتان أخريان من ألعاب Star Wars قيد العمل، بما في ذلك لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول التي طورها المخضرم السابق في LucasArts Peter Hirschmann ولعبة إستراتيجية تم تطويرها بالتعاون مع Bit Reactor، وهو استوديو أنشأه المخضرمون في Firaxis Games.

بشكل عام، يبدو المستقبل واعدًا لشركة Respawn Entertainment، مع وجود مشاريع مثيرة في الأفق والتي من المؤكد أنها ستجذب اللاعبين. يمكن للمعجبين انتظار المزيد من الأخبار والتحديثات بفارغ الصبر بينما تواصل Respawn تطوير تجارب مبتكرة وجذابة.

مصادر:
[1] www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/
[2] www.videogameschronicle.com/people/andrew-wilson/
[3] www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/respawn-entertainment/
[4] www.videogameschronicle.com/games/titanfall/apex-legends/
[5] www.videogameschronicle.com/games/titanfall/titanfall/
[6] www.videogameschronicle.com/people/vince-zampella/
[7] www.videogameschronicle.com/people/stig-asmussen/
[8] www.videogameschronicle.com/companies/take-two-interactive/2k-games/firaxis-games/

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

الأخبار

التنقل في عالم الاستعانة بمصادر خارجية لمراكز الاتصال: العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها لتحقيق النجاح

سبتمبر 7، 2023
الأخبار

منزل روبرت برونو ستيل في رانسوم كانيون معروض للبيع الآن

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو
الأخبار

كيف تعمل السياج الجغرافي العالمي على تحويل مشهد إنترنت الأشياء (IoT).

سبتمبر 7، 2023

فاتك

تكنولوجيا

الإله يؤخر شحن نظام Theos الرقمي اللاسلكي

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

تقوم SpaceChain بدمج الذكاء الاصطناعي مع صور الأرض للإجابة على الأسئلة

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

يقوم Zoom بتوسيع عروض الذكاء الاصطناعي من خلال AI Companion ومسرع الإيرادات

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

لماذا يتوقع المحلل والت بيكيك أن شركة أبل قد تنخفض إلى 120 دولارًا للسهم الواحد

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات