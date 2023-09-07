مشاريع مثيرة غير معلنة أثارها الرئيس التنفيذي لشركة Electronic Arts في Respawn Entertainment

كشف أندرو ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة Electronic Arts، أن Respawn Entertainment، الاستوديو الذي يقف وراء Apex Legends وسلسلة Star Wars Jedi، يعمل حاليًا على مشاريع مثيرة غير معلنة. في حديثه في مؤتمر Goldman Sachs Communacopia & Technology، أشاد ويلسون بعمل Respawn وألمح إلى ما سيأتي من الاستوديو.

سلط ويلسون الضوء على القيمة التي جلبتها Respawn إلى EA منذ الاستحواذ عليها في عام 2017. ووصف الفريق بأنه مذهل وشدد على جودة عملهم في خلق القيمة ليس فقط للشركة ومساهميها ولكن أيضًا لمجتمع الألعاب العالمي.

وفي حين لم يقدم ويلسون تفاصيل محددة حول المشاريع القادمة، إلا أنه أعرب عن حماسه لما يتم تطويره في Respawn. في مقابلة سابقة، ذكر رئيس Respawn Vince Zampella أن فريقًا "صغيرًا جدًا" في الاستوديو في المراحل الأولى من تطوير عنوان IP أصلي. تتمثل مهمة الفريق بقيادة ستيف فوكودا في إيجاد المتعة في شيء جديد.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم Respawn بتجنيد أعضاء الفريق لإدخال ثالث محتمل في سلسلة Star Wars Jedi، مما يشير إلى رغبة الاستوديو في إنشاء ثلاثية من الألعاب. وفي الوقت نفسه، هناك لعبتان أخريان من ألعاب Star Wars قيد العمل، بما في ذلك لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول التي طورها المخضرم السابق في LucasArts Peter Hirschmann ولعبة إستراتيجية تم تطويرها بالتعاون مع Bit Reactor، وهو استوديو أنشأه المخضرمون في Firaxis Games.

بشكل عام، يبدو المستقبل واعدًا لشركة Respawn Entertainment، مع وجود مشاريع مثيرة في الأفق والتي من المؤكد أنها ستجذب اللاعبين. يمكن للمعجبين انتظار المزيد من الأخبار والتحديثات بفارغ الصبر بينما تواصل Respawn تطوير تجارب مبتكرة وجذابة.

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