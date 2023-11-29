دوران الأرض: كشف تطور اليوم

أجرت جامعة ميونخ التقنية (TUM) مؤخرًا دراسة رائدة تلقي الضوء على طول اليوم المتطور على الأرض. وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن اليوم على الأرض ليس مدة ثابتة ولكنه يتأثر بتكوين الكوكب، مما يؤدي إلى تقلبات في سرعة دورانه. ومن خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة، حقق علماء TUM تقدمًا ملحوظًا في قياس يوم الأرض بدقة والكشف عن التغيرات الهائلة التي تحدث مع مرور الوقت.

يكمن مفتاح كشف هذه التغييرات الطفيفة في أداة الدقة المعروفة باسم "الليزر الحلقي"، والتي تم تحسينها من قبل العلماء في TUM. يتميز هذا الجهاز المبتكر، الموجود في المرصد الجيوديسي Wettzell، بجيروسكوب حلقي ليزري و"مضمار سباق" مصمم خصيصًا بعرض 13.1 قدمًا يقع على عمق 20 قدمًا تحت الأرض في غرفة مضغوطة. ومن خلال المراقبة الدقيقة للتغيرات في ترددات الليزر، والتي تشير إلى التغيرات في دوران الأرض، أصبح العلماء قادرين على التقاط الفروق الدقيقة المعقدة في ديناميكيات دوران الكوكب.

ورغم أن هذه التكنولوجيا المتطورة تتيح إجراء قياسات دقيقة، إلا أنها لا تخلو من التحديات. يعترف علماء TUM بأن تصميم الجهاز يقدم بعض عدم التماثل، مما يجعل من الضروري مراعاة التأثيرات المنهجية. وعلى مدى أربع سنوات، طور علماء الجيوديسيا نموذجًا نظريًا لتصحيح هذه التأثيرات، مما يضمن إجراء حسابات دقيقة وإزالة مصادر الخطأ من القياسات.

النتائج التي حصلت عليها TUM رائعة حقًا. ومن خلال تنفيذ هذه الخوارزمية التصحيحية، أصبح العلماء الآن قادرين على قياس يوم الأرض بمستوى غير مسبوق من الدقة، يصل إلى تسعة منازل عشرية. ويعادل هذا المستوى من الدقة جزءًا من المللي ثانية يوميًا، مما يسمح للعلماء بتمييز حتى أدنى التقلبات في دوران الأرض.

ومن الجدير بالذكر أن دوران الأرض يتقلب بنحو 6 مللي ثانية كل أسبوعين، مما يكشف عن الطبيعة الديناميكية لهذه السمة الأساسية لكوكبنا. علاوة على ذلك، توفر الدراسة التي أجرتها TUM رؤى قيمة حول تطور اليوم عبر العصور الجيولوجية. الديناصورات، على سبيل المثال، عاشت 23 ساعة في اليوم. منذ حوالي 1.4 مليار سنة، كان يوم الأرض يبلغ 18 ساعة و41 دقيقة فقط. وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أنه خلال 200 مليون سنة، يمكن أن يمتد اليوم على الأرض إلى 25 ساعة.

تمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من الفضول العلمي البحت. يساهم الفهم التفصيلي لديناميات دوران الأرض في تحسين النماذج المناخية وفهم أفضل للظواهر الجوية. من خلال كشف أسرار دوران الأرض، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول الأعمال المعقدة لكوكبنا ومكانه في الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف يتطور طول اليوم على الأرض مع مرور الوقت؟

ج: يتأثر طول اليوم على الأرض بتكوين الكوكب، مما يؤدي إلى اختلافات في سرعة دورانه. على مدى العصور الجيولوجية، تغيرت مدة اليوم. عاشت الديناصورات يومًا مدته 23 ساعة، بينما قبل 1.4 مليار سنة تقريبًا، كان طول اليوم 18 ساعة و41 دقيقة فقط. ومن المتوقع في المستقبل أن يمتد اليوم على الأرض إلى 25 ساعة خلال 200 مليون سنة.

س: كيف يقيس العلماء يوم الأرض بهذه الدقة؟

ج: يستخدم العلماء في جامعة ميونخ التقنية (TUM) أداة دقيقة تسمى "الليزر الحلقي" لقياس يوم الأرض. يلتقط هذا الجهاز المتقدم الاختلافات الدورانية من خلال مراقبة الاختلافات في ترددات الليزر، مما يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات دوران الكوكب.

س: ما هي التحديات التي يواجهها العلماء عند قياس يوم الأرض؟

ج: على الرغم من أن التكنولوجيا التي يستخدمها علماء TUM تتيح إجراء قياسات دقيقة، إلا أن الأمر لا يخلو من التحديات. يقدم تصميم الجهاز بعض عدم التماثل، والذي يجب مراعاته. ولمعالجة هذه المشكلة، طور العلماء نموذجًا نظريًا يصحح التأثيرات المنهجية، مما يسمح بإجراء حسابات دقيقة وإزالة مصادر الخطأ من القياسات.

س: كيف يساهم فهم ديناميكيات دوران الأرض في النماذج المناخية وفهم الطقس؟

ج: من خلال اكتساب فهم تفصيلي لديناميكيات دوران الأرض، يستطيع العلماء تحسين النماذج المناخية وتعزيز فهمهم للظواهر الجوية. تلعب معرفة دوران الأرض دورًا حاسمًا في دراسة أنماط دوران الغلاف الجوي، وتيارات المحيطات، وغيرها من الظواهر المرتبطة بالمناخ.