خطة لوين للحفاظ على التنوع البيولوجي للأرض: رسم خرائط للشفرة الجينية للحياة

استعان مختبر جولي آن ريجلي للعقود الآجلة العالمية التابع لجامعة ولاية أريزونا بخبرة عالم الجينوم الشهير هاريس لوين لمعالجة أزمة التنوع البيولوجي الحالية. يقود لوين مشروع Earth BioGenome، وهو مبادرة طموحة تهدف إلى استكمال كتالوج الحمض النووي الشامل لجميع الكائنات الحية العليا على الأرض بحلول نهاية العقد.

يجمع مشروع Earth BioGenome علماء من جميع أنحاء العالم ويشمل أكثر من 50 مشروعًا مستمرًا. هدفها الأساسي هو إنشاء جينومات مرجعية عالية الجودة للحمض النووي لما يقدر بنحو 1.8 مليون نوع، لتكون بمثابة المعيار الذهبي لفهم الكود والتسلسل الجيني الكامل للكائن الحي.

ومن خلال الاستفادة من هذا الكتالوج الشامل، سيكتسب الباحثون فهمًا أعمق للتنوع البيولوجي على كوكبنا. حاليًا، تم تحديد وتسمية حوالي 10% فقط من الأنواع الموجودة، مما يترك الغالبية العظمى من أشكال الحياة غير معروفة لنا. ووفقا للوين، فإن هذا النقص في المعرفة يعيق فهمنا لعلم الأحياء ويمنع قدرتنا على مواجهة التحديات البيئية الحرجة.

ومع تعرض ثلثي الكائنات الحية لخطر الانقراض بسبب الأنشطة البشرية وتغير المناخ، فمن الضروري التحرك بسرعة. سيمكن مشروع Earth BioGenome العلماء من تطوير نماذج قابلة للتطوير لاستعادة النظم البيئية ومعالجتها، وتوفير رؤى تفصيلية عن الكائنات الحية التي تعيش فيها.

إن الحفاظ على التنوع البيولوجي ليس ضروريًا لتحقيق التوازن البيئي فحسب، بل أيضًا للفوائد المحتملة التي يحملها لإنتاج الغذاء والدواء. بمجرد انقراض أحد الأنواع، فإننا نفقد الفرصة لدراسة آليات الحفاظ على الحياة أو تسخير إمكاناتها لتحسين الصناعات المختلفة.

إن تعيين هاريس لوين كأستاذ في مختبر العقود الآجلة العالمية بجامعة ولاية أريزونا يعزز استراتيجيتهم الشاملة لمواجهة تحديات الأنظمة الكوكبية. ومن خلال مبادرات مثل مشروع Earth BioGenome، يهدفون إلى إيجاد حلول مبتكرة لحماية واستعادة النظم البيئية المتنوعة لكوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مشروع الجينوم الحيوي للأرض؟

ج: إن مشروع الجينوم الحيوي للأرض هو مبادرة عالمية لإنشاء فهرس شامل للحمض النووي لجميع الكائنات الحية العليا على الأرض.

س: ما هو هدف المشروع؟

ج: يهدف المشروع إلى استكمال الجينومات المرجعية عالية الجودة للحمض النووي لنحو 1.8 مليون نوع، مما يوفر أساسًا لفهم التنوع البيولوجي ومواجهة التحديات البيئية.

س: ما أهمية التنوع البيولوجي؟

ج: إن التنوع البيولوجي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن البيئي ولديه القدرة على إطلاق الفوائد في مجالات مثل إنتاج الغذاء والدواء.

س: ما هي المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي؟

ج: تشكل الأنشطة البشرية، بما في ذلك تدمير الموائل وتغير المناخ، مخاطر كبيرة على التنوع البيولوجي، حيث يواجه ثلثا الكائنات الحية العليا خطر الانقراض.

س: كيف يساعد فهم التنوع البيولوجي في استعادة النظم البيئية؟

ج: المعرفة التفصيلية للكائنات الحية داخل النظم البيئية تمكن العلماء من تطوير نماذج قابلة للتطوير لاستعادة النظم البيئية ومعالجتها.