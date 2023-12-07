صراع دفاع النسور في المركز الثالث. تعثر الهجوم في المنطقة الحمراء

في أداء مخيب للآمال، فشل دفاع فريق فيلادلفيا إيجلز في الخروج من الملعب في المركز الثالث، بينما تعثر هجومهم في المنطقة الحمراء. سمح دفاع الفريق لهجوم 49ers ذو القوة العالية بتحويل 72.7٪ من محاولات الهبوط الثالثة، وهو أسوأ أداء لهذا الموسم للنسور من حيث نسبة الهبوط الثالثة. أدى اثنان من هذه التحويلات إلى تمريرات الهبوط. نادرًا ما كان اللاعبون الـ 49 في المواقف الثالثة والطويلة، وذلك بفضل نجاحهم في الهزائم الأولى والثانية. نتيجة لذلك، أصبح دفاع النسور يحمل الآن أسوأ نسبة تحويل من المركز الثالث إلى الأسفل في الدوري بنسبة 47.3%. في آخر ثلاث مباريات، نجح المنافسون في تحويل 58% من محاولاتهم الثالثة ضد النسور. لن يصبح التحدي أسهل بالنسبة للنسور عندما يواجهون فريق Cowboys، الذي يمتلك ثاني أفضل نسبة تحويل من المركز الثالث إلى الأسفل في الدوري بنسبة 48.5%.

شكك في اتخاذ قرار سيرياني في خسارة النسور

خضعت عملية اتخاذ القرار للمدرب الرئيسي نيك سيرياني للتدقيق بعد خسارة النسور المفاجئة أمام 49ers. مع تأخر الفريق بفارق 15 نقطة في الشوط الثاني، اختار سيرياني عدم اللجوء إلى المركزين الرابع والواحد داخل أراضيهم. يجادل النقاد بأن سيرياني كان يجب أن يُظهر المزيد من العدوانية، لأن العدوانية كانت إحدى السمات المميزة لفريق إيجلز. بالإضافة إلى ذلك، أثار قرار سيرياني بإعادة جالين هيرتس إلى المباراة بعد أن خضع للتو لبروتوكول الارتجاج، مخاوف بشأن سلامة اللاعب. يعتقد الكثيرون أن لاعب الوسط الاحتياطي ماركوس ماريوتا كان ينبغي منحه الفرصة للعب في الربع الرابع. علاوة على ذلك، أصبح تعامل سيرياني مع لعبة الجري واستخدام الأفراد موضع تساؤل. يقع الافتقار إلى لعبة جري متسقة جزئيًا على عاتق سيرياني كمدرب رئيسي ومخطط للعبة. تسببت هذه القرارات المشكوك فيها في تشكيك البعض في قدرة سيرياني على قيادة الفريق بفعالية.

النسور يوقعون المهور السابق LB شاكيل ليونارد

تعاقد فريق فيلادلفيا إيجلز مع لاعب فريق إنديانابوليس كولتس السابق شاكيل ليونارد للفترة المتبقية من الموسم. تم إطلاق سراح ليونارد بشكل غير متوقع من قبل المهور بسبب القيود الجسدية الناتجة عن عمليات الظهر الجراحية ومشكلة في العصب السفلي للساق. لقد كان يلعب في فصيلة مع EJ Speed ​​لكنه لم يكن سعيدًا بتقليل وقت اللعب. النسور، الذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز فريقهم الظهير المتعثر، يأملون أن غرائز ليونارد، والتعرف على اللعب، وموهبته في العثور على كرة القدم ستوفر دفعة قوية لدفاعهم. لقد نال نجاح ليونارد السابق مع فريق كولتس ومشاركته في المجتمع التمنيات الطيبة من مشجعي فريق كولتس بينما يبدأ رحلته الجديدة مع فريق إيجلز.

النسور يهبطون شاك ليونارد على رعاة البقر المنافسين

تمكن فريق فيلادلفيا إيجلز من تأمين خدمات الظهير شاكيل ليونارد، الذي كان يلاحقه فريق دالاس كاوبويز أيضًا. أدى قرار ليونارد بالانضمام إلى فريق إيجلز على فريق كاوبويز إلى إصابة مشجعي كاوبويز بخيبة أمل. يبدو أن ليونارد كان منجذبًا إلى فرصة اللعب مع أحد المنافسين ويعتقد أنه يمكن أن يكون له تأثير فوري مع النسور. في حين أن فريق كاوبويز لديه لاعبين واعدين واعدين، فإن تجربة ليونارد كانت بمثابة ترف لدفاعهم. ومن ناحية أخرى، كان النسور في حاجة إلى لاعب يمكنه التدخل وإحداث الفارق بشكل فوري. يأتي قرار ليونارد قبل مباراة العودة الحاسمة في NFC East بين Cowboys وEagles، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى المباراة.

عمليات الاستحواذ البارزة في الموسم للنسور

قام فريق فيلادلفيا إيجلز بالعديد من عمليات الاستحواذ الجديرة بالملاحظة في الموسم حتى الآن في عام 2023. ومن أبرز الإضافات هو المتلقي الواسع جوليو جونز، الذي كان له تأثير هادئ نسبيًا مع الفريق. على الرغم من تسجيله هبوطًا، لم يحصل جونز إلا على 4 تمريرات على 7 أهداف بإجمالي 8 ياردات. انخفض وقت لعبه مع عودة أجهزة الاستقبال الرئيسية الأخرى. مع صحة AJ Brown و DeVonta Smith و Dallas Goedert، لا يرى المتلقي الثالث لـ Eagles العديد من الأهداف للبدء بها، وقد تأخر جونز في التعداد المفاجئ مقارنة بالمستقبلين الآخرين مثل Sammy Watkins وOlamide Zaccheaus. قد يؤدي هذا إلى جعل جونز مرشحًا للإفراج عنه إذا لم يتحسن إنتاجه. سيستمر النسور في تقييم وتعديل قائمتهم حيث يهدفون إلى تحقيق النجاح في الفترة المتبقية من الموسم.