يعود قرار "إيجلز" بالتخلي عن "كايل هاميلتون" ليطاردهم في مشاكل ثانوية

أثبت قرار فيلادلفيا إيجلز بتمرير سلامة نوتردام السابقة كايل هاميلتون في اختيار الجولة الأولى لعام 2022 أنه قرار مكلف. على الرغم من التوقعات بأن المدير العام لفريق إيجلز هووي روزمان سيستهدف رجال الخط الهجومي أو الدفاعي من خلال أفضل اختياراته، يعتقد الكثيرون أن الفريق سيستثني هاميلتون بعد تداول روزمان حتى الاختيار الثالث عشر.

كان هاميلتون نفسه مقتنعًا بأنه سيتم اختياره من قبل النسور. في مقابلة مع Punch Line Podcast مع مارلون همفري، كشف أن هناك لحظة ترقب في الغرفة الخضراء قبل الاختيار. ومع ذلك، لدهشته، اختار النسور اختيار لاعب خط دفاعي جوردان ديفيس بدلاً من ذلك.

انتهز فريق Baltimore Ravens الفرصة بسرعة واختار هاميلتون بالاختيار الرابع عشر. منذ ذلك الحين، أصبح هاميلتون واحداً من أفضل مراكز السلامة في الدوري خلال عامه الثاني فقط. لقد سجل إحصائيات مثيرة للإعجاب، بما في ذلك 14 تدخلات، وثلاثة أكياس، وثمانية تدخلات للخسارة، واعتراضين في 62 بداية. لقد كان تأثيره على دفاع فريق Ravens عميقًا، حيث يفتخرون حاليًا بثاني أفضل دفاع تمريري في الدوري، حيث يتنازلون عن 12 ياردة فقط في المباراة الواحدة.

وفي الوقت نفسه، يجد النسور أنفسهم يكافحون في المرحلة الثانوية. احتلوا المرتبة 29 في الدفاع التمريري، حيث يسمحون بمتوسط ​​260.3 ياردة لكل لعبة. كان هذا واضحًا بشكل صارخ في خسارتهم الأخيرة أمام سان فرانسيسكو 49ers، حيث أشعل لاعب الوسط بروك بوردي دفاعهم لمسافة 314 ياردة وأربعة هبوط.

مع بقاء خمس مباريات في الموسم، لا يستطيع النسور تجاهل مشاكلهم الثانوية. لا يزال يتعين عليهم مواجهة أجهزة استقبال موهوبة واسعة النطاق مثل CeeDee Lamb من Dallas Cowboys وDK Metcalf من Seattle Seahawks. بعد فوات الأوان، قد يندم النسور الآن على نقل موهبة مثل كايل هاميلتون وعدم جعله لاعبًا أساسيًا في المرحلة الثانوية.

ومع استمرار النسور في موسمهم، فإن قرار التغاضي عن هاميلتون بمثابة تذكير بأهمية اتخاذ خيارات سليمة في المسودة تتوافق مع احتياجات الفريق والنجاح على المدى الطويل.