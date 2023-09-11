Electronic Arts تكشف عن اللاعبين الأعلى تقييمًا في EA Sports FC 24

كشفت شركة Electronic Arts (EA) عن قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في لعبة EA Sports FC 24 القادمة. يتضمن الإعلان الأولي أفضل 24 لاعبًا، ومن المقرر الكشف عن المزيد من اللاعبين في الأيام المقبلة. سيتم إصدار القائمة الكاملة في 15 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ / 3 مساءً بالتوقيت الشرقي / 5 مساءً بتوقيت جرينتش / 6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

من بين اللاعبين الأعلى تقييمًا، يتقاسم أربعة أفراد أعلى تقييم وهو 91. تضم مجموعة النخبة هذه كيليان مبابي من فرنسا وباريس سان جيرمان، وأليكسيا بوتيلاس من إسبانيا وبرشلونة، وإيرلينج هالاند من النرويج ومانشستر سيتي، وكيفن دي بروين من بلجيكا ومانشستر. مدينة.

يليه ثمانية لاعبين بتقييم 90: أيتانا بونماتي، ليونيل ميسي، سام كير، كريم بنزيمة، تيبو كورتوا، هاري كين، كارولين جراهام هانسن، وروبرت ليفاندوفسكي.

الخبر المثير للجماهير هو أن EA Sports FC 24 ستقدم للاعبات وضع Ultimate Team الشهير، مما يمثل أول إدراج للرياضيات في السلسلة. يتيح هذا التكامل للاعبين إنشاء فرق مخصصة تضم كلا من اللاعبين الذكور والإناث.

تم اتخاذ القرار بضم اللاعبات للمساهمة في نمو كرة القدم النسائية وتوحيد المشجعين حول العالم. أكد المنتج التنفيذي جون شيبرد على الاعتقاد بأن EA Sports FC يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تطوير الرياضة.

ولمعالجة المخاوف بشأن التغيير، أوضح كبير المنتجين سام ريفيرا أن Ultimate Team هو وضع خيالي وأن إدراج اللاعبات يتماشى مع مفهوم إنشاء فرق الأحلام من جنسيات ودوريات وأندية متنوعة.

من المقرر إصدار EA Sports FC في 29 سبتمبر 2023، مع إتاحة الوصول المبكر من خلال الإصدار Ultimate Edition بدءًا من 22 سبتمبر. وستكون اللعبة متاحة على منصات مختلفة، بما في ذلك PlayStation 5 وPlayStation 4 وXbox Series X/S وXbox One. والكمبيوتر الشخصي ونينتندو سويتش.

المصدر: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

التعاريف:

- EA Sports FC 24: لعبة فيديو تم تطويرها بواسطة Electronic Arts، وتضم لاعبين من ذوي التصنيف العالي في هذه الرياضة.

- Ultimate Team: وضع لعب حيث يمكن للاعبين بناء فرقهم الخيالية مع لاعبين من جنسيات ودوريات وأندية مختلفة.

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