حزمة الألعاب EA FC 24 Prime 2: نفس المكافآت القديمة، وكيفية المطالبة بها

لقد خيبت EA Sports وAmazon Prime آمال المشجعين مرة أخرى بسبب المحتويات الباهتة لحزمة EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 لشهر نوفمبر. تهدف هذه الشراكة، التي بدأت في FIFA 19، إلى توفير حزمة ألعاب Prime شهرية لكل لاعب في EA FC 24 مشترك أيضًا في Amazon Prime. ومع ذلك، فإن مكافآت هذا الشهر ليست أفضل من الحزمة 1 المخيبة للآمال التي تلقيتها الشهر الماضي.

في محاولة لإغراء اللاعبين قبل حدث الجمعة السوداء الشهير في Ultimate Team، فشلت EA في تحسين جودة المكافآت. تظل فرص جذب لاعب عظيم كما هي، حيث انخفض عدد اللاعبين واختيار اللاعبين والمواد الاستهلاكية.

إذًا، ما الذي يمكن أن تتوقعه من EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 لشهر نوفمبر 2023؟ تشمل المكافآت إعارة 20 لعبة لعنصر اللاعب الذهبي النادر Heung-Min Son، و4 عناصر ذهبية نادرة للاعبين، و1+81 اختيار لاعب، و6 مواد مستهلكة نادرة. لسوء الحظ، لا توجد مفاجآت أو تحسينات لنتطلع إليها.

للمطالبة بمكافآت EA FC 24 Prime Gaming Pack 2، لديك خياران. أولاً، توجه إلى Prime Gaming وابحث عن EA FC 24. إذا لم تكن مشتركًا في Amazon Prime، فيمكنك الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية. بمجرد العثور على الحزمة، انقر فوق الزر "المطالبة الآن" وقم بتأكيد حساب Amazon Prime الذي تريد استخدامه. اسمح لشركة Electronic Arts بالوصول إلى حساب Amazon Prime الخاص بك لربط الحسابين. أخيرًا، قم بتسجيل الدخول إلى EA FC 24 Ultimate Team على وحدة التحكم أو الهاتف المحمول الخاصة بك ويجب أن تكون المكافآت في انتظارك لفتحها.

وبدلاً من ذلك، يمكنك المطالبة بالحزمة من خلال Twitch من خلال النقر على أيقونة Prime Loot في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. ابحث عن EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 واتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه.

أسئلة وأجوبة:

س: هل المكافآت في EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 أفضل من الحزمة السابقة؟

ج: لسوء الحظ، تظل المكافآت كما هي، دون أي تحسينات فيما يتعلق باللاعبين أو اختيارات اللاعبين أو المواد الاستهلاكية.

س: كيف يمكنني المطالبة بحزمة EA FC 24 Prime Gaming Pack 2؟

ج: يمكنك المطالبة بالحزمة من خلال زيارة Prime Gaming أو من خلال Twitch’s Prime Loot. اتبع الخطوات الموضحة في المقالة للمطالبة بمكافآتك.