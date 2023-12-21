افتح المحتوى والمكافآت المجانية في EA FC 24 مع Twitch Prime

ملخص: تقدم Amazon الآن للاعبي EA FC 24 الفرصة لفتح محتوى مجاني ومفاجآت من خلال حزم Twitch Prime. من خلال مزامنة حسابات Twitch وAmazon Prime وEA، يمكن للاعبين تحسين تجربة اللعب الخاصة بهم دون إنفاق أي أموال.

تفسد أمازون مستخدميها من خلال السماح لهم بفتح المحتوى المجاني في EA FC 24 من خلال حزم Twitch Prime، إلى جانب العديد من الألعاب الأخرى. هذه فرصة مثالية لتعزيز تجربة اللعب الخاصة بك دون إنفاق الكثير من المال، خاصة خلال موسم العطلات.

تواصل EA FC 24 تقليدها المتمثل في تقديم مكافآت مجانية للاعبين مع عودة حزمة Prime Gaming، بعد نجاح FIFA 23. حصريًا لمشتركي Amazon Prime، تقدم هذه الهدايا الشهرية للاعبين عناصر تجميلية وعملات معدنية وحتى اللاعبين لتحسين مهاراتهم. فريقهم النهائي. يتغير المحتوى المقدم كل شهر، بدءًا من حزم العقود البسيطة إلى العناصر الأكثر حصرية مثل الحزمة الضخمة.

تم توفير أول مكافأة Prime Gaming للعبة FC 24 في 16 أكتوبر 2023. وستكون الحزمة 3 الحالية متاحة حتى 22 يناير 2024، وتتضمن إعارة لمدة 15 مباراة لـ Vinicius Jr (غير قابلة للتداول)، و6 مواد مستهلكة نادرة، ما لا يقل عن 81+ لاعبًا إجماليًا مختارًا (غير قابل للمقايضة)، و4 لاعبين ذهبيين نادرين (غير قابلين للمقايضة). ومن المهم أن تتذكر المطالبة بهذه المكافأة قبل 22 يناير 2024.

فينيسيوس جونيور، الذي يلعب حاليًا لريال مدريد، هو اللاعب المميز في هذه الحزمة. معروف بدوره كجناح، وهو معروف بسرعته وتقنيته وقدرته على خلق فرص لتسجيل الأهداف. هذه فرصة عظيمة لتكريمه، خاصة بالنظر إلى إصابته الأخيرة في أوتار الركبة.

وبالتطلع إلى الأمام، يمكن للاعبين توقع وصول الحزمة 4 في فبراير 2024. ويظل اللاعب الذي سيظهر بعد ذلك لغزًا، مما يترك المشجعين متحمسين وفضوليين. من تريد رؤيته في الحزمة التالية؟

للاستفادة من هذه المزايا، من الضروري مزامنة حسابات Twitch وAmazon Prime وEA الخاصة بك. بمجرد الاتصال، ما عليك سوى زيارة صفحة Prime Gaming في EA FC 24 وتحديد "مطالبة". ستكون مكافآتك متاحة بعد ذلك في متجر Ultimate Team. تضمن هذه العملية المباشرة توفيرًا ثابتًا للمحتوى المجاني على مدار فترة نموذجية مدتها 12 شهرًا.