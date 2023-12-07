فرصة جديدة للحصول على بطاقة لحظات اللاعب Adama Traore في EA FC 24

ملخص: يتمتع لاعبو FIFA الآن بفرصة الحصول على بطاقة Adama Traore Player Moments الخاصة لفرقهم النهائية في EA FC 24. تستكشف هذه المقالة المتطلبات والتكلفة المقدرة لتحدي بناء الفريق الخاص باللاعب، وتسلط الضوء على قيمة فتح هذه البطاقة متعددة الاستخدامات .

يتضمن تحدي بناء الفريق لحظات لاعب Adama Traore في EA FC 24 مهمتين بسيطتين يمكن للمبتدئين والمحترفين إكمالهما. تتطلب المهمة الأولى ضم لاعب واحد على الأقل من إسبانيا ولاعب واحد جاهز في الفريق، مع حد أدنى لتقييم الفريق يبلغ 83. تتضمن المهمة الثانية ضم لاعب واحد على الأقل من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع حد أدنى لتقييم الفريق يبلغ 86. XNUMX.

لتقدير تكلفة إكمال هذا التحدي، يمكن للاعبين التحقق من أسعار السوق الحالية للاعبين المطلوبين. من الممكن إكمال SBC بحوالي 120,000 قطعة نقدية عن طريق شراء جميع البطاقات اللازمة من السوق. ومع ذلك، يتوفر للاعبين أيضًا خيار استخدام البطاقات من مجموعة Ultimate Team الحالية الخاصة بهم أو كسب المزيد من المال من خلال المشاركة في أوضاع مثل Squad Battles و Division Rivals في EA FC 24.

يعد إكمال SBC لحظات لاعب Adama Traore أمرًا يستحق العناء، حيث سيفتح اللاعبون بطاقة RWB بتقييم 87 والتي يمكن استخدامها أيضًا كبطاقة ST أو RM أو RW. توفر هذه البطاقة مرونة موضعية رائعة بالإضافة إلى إحصائيات مثيرة للإعجاب، بما في ذلك 95 سرعة، مما يجعلها واحدة من أسرع العناصر في Ultimate Team. بالإضافة إلى ذلك، تتميز البطاقة بأسلوب لعب Quick Step+، وهو فعال للغاية في التعريف الحالي. وبالنظر إلى هذه الصفات، فإن قيمة البطاقة تتجاوز الاستثمار المطلوب للحصول عليها.

يتم تشجيع اللاعبين على استغلال هذه الفرصة لإضافة بطاقة Adama Traore Player Moments إلى Ultimate Teams الخاصة بهم. فهي لا توفر فقط تعدد الاستخدامات في مختلف المناصب، ولكنها توفر أيضًا ميزة تنافسية بصفاتها الاستثنائية. لا تفوت هذه الفرصة لتقوية فريقك في EA FC 24.