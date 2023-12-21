العنوان: مرتفعات ديكر تضيء في موسم عيد الميلاد، مما يخلق تجربة عطلة سحرية للزوار

ملخص:

أصبحت Dyker Heights في بروكلين وجهة مفضلة لتجربة سحر عيد الميلاد بأضوائها وديكوراتها الباهظة. بدأ تقليد تزيين المنازل برجال ثلج بالحجم الطبيعي في عام 1986 على يد لوسي سباتا، التي أرادت جلب فرحة العيد إلى الحي. على الرغم من تدفق السياح وحركة السير الكثيفة، لا يزال الزوار مثل شانا بليك يعتزون بفرصة قضاء بعض الوقت مع العائلة وخلق ذكريات دائمة في أرض العجائب الشتوية هذه.



ديكر هايتس، بروكلين – أرض العجائب السحرية لعيد الميلاد

اكتسب حي ديكر هايتس، وهو حي في بروكلين، شهرة بسبب عرضه المذهل لأضواء وزينة عيد الميلاد، مما يجعله موقعًا لا بد من زيارته خلال موسم العطلات. بدأ هذا التقليد في عام 1986 عندما شرعت لوسي سباتا وزوجها في جلب البهجة الاحتفالية إلى مجتمعهما. واليوم يتحول الحي إلى أرض عجائب شتوية ساحرة تأسر قلوب الزوار.

أحد عوامل الجذب الرئيسية هو العرض الباهظ للأضواء والديكورات التي تزين المنازل على طول عدة بنايات في ديكر هايتس. يسافر الناس من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذا المشهد المبهر وينغمسون في سحر هذا الموسم. أعرب أنتوني أماتو، الذي جاء من نيوجيرسي، عن سعادته ببدء تقليد جديد مع عائلته. تحمل الأضواء قيمة عاطفية للكثيرين، مما يخلق ذكريات عزيزة عبر الأجيال.

على الرغم من أن الحي أصبح وجهة شهيرة، إلا أن نمو شعبيته على مر السنين أدى أيضًا إلى زيادة حركة المرور والسياحة. لاحظت ديانا فينيرتي، التي كانت تزور الأضواء منذ الطفولة، التغير في ديناميكيات المنطقة بسبب تدفق السياح. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع الزائرين مثل شانا بليك، التي تواصل الانضمام إلى روح عيد الميلاد، وخلق التقاليد مع أحبائها وحتى تدليل أنفسهم بالآيس كريم خلال زياراتهم السنوية.

إن تقليد تزيين المنازل برجال ثلج بالحجم الطبيعي لم يجلب البهجة للمجتمع فحسب، بل حمل أيضًا معنى أعمق للوسي سباتا. وبعد وفاة زوجها ووالدتها، تعهدت بمواصلة التقليد تكريما لهما وذكراهما. يضمن التزام Spata استمرار Dyker Heights في التألق بشكل مشرق خلال موسم العطلات لسنوات قادمة.

وفي الختام، فإن ديكر هايتس في بروكلين تقف بمثابة شهادة على روح عيد الميلاد، حيث تأسر كل من يزورها بعرضها السحري للأضواء والديكورات. على الرغم من الديناميكيات المتغيرة للحي، لا يزال الزوار يتدفقون على هذه الوجهة الساحرة، مما يخلق ذكريات دائمة مع أحبائهم ويختبرون فرحة وعجائب موسم العطلات.