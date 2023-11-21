Dying Light 2 كن شريكًا إنسانيًا مع For Honor في حدث Epic Crossover

في تعاون مثير من المؤكد أنه سيثير إعجاب اللاعبين في كل مكان، انضمت لعبة باركور الزومبي التعاونية ذات العالم المفتوح Dying Light 2 Stay Human إلى لعبة الحركة الشهيرة For Honor. تقدم هذه الشراكة حدثًا متقاطعًا مبهجًا يوفر للاعبين تجربة لعب فريدة لم يسبق لها مثيل.

خلال هذا الحدث الذي يستمر لمدة أسبوعين، سيواجه لاعبو Dying Light 2 Stay Human محاربين هائلين من For Honor، بما في ذلك Kensei وWardens وBerserkers. سيؤدي الانخراط في معارك ضارية وهزيمة هؤلاء المقاتلين الأسطوريين إلى فتح مكافآت مثيرة يمكن أن تعزز طريقة لعبك. جهز نفسك للغنائم الأسطورية مثل سلاح الفأس اليدوي لـ Berserker ومخططه، وزي Berserker الأنيق، وحتى طائرة شراعية من فصيلة الفايكنج. لا ينبغي تفويت هذه العناصر الحصرية.

سواء كنت من محبي Dying Light 2 Stay Human أو لاعبًا متخصصًا في لعبة For Honor، فإن حدث التقاطع هذا يوفر فرصة مثالية لتوسيع آفاق اللعب لديك. انغمس في عالم بقاء الزومبي المليء بالباركور أثناء مواجهة المحاربين الأيقونيين من لعبة الحركة المشهورة.

أصبح حدث Crossover للعبة Dying Light 2 Stay Human X For Honor مباشرًا الآن وسيكون متاحًا حتى 5 ديسمبر لأجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox والكمبيوتر الشخصي. لا تفوت فرصتك للانضمام إلى المغامرة واحصل على مكافآت حصرية من شأنها رفع مستوى تجربة اللعب الخاصة بك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني المشاركة في حدث التقاطع للعبة Dying Light 2 Stay Human X For Honor على أي منصة؟

نعم، الحدث متاح للاعبي PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox والكمبيوتر الشخصي.

2. ما هي المكافآت التي يمكنني ربحها بهزيمة المحاربين من For Honor؟

من خلال هزيمة Kensei وWardens وBerserkers، يمكن للاعبين فتح مكافآت مثيرة مثل سلاح Berserker's Hand Axe ومخططه وزي Berserker وViking Faction Paraglider والمزيد.

3. متى ينتهي حدث التقاطع؟

سيستمر حدث Dying Light 2 Stay Human X For Honor المتقاطع حتى 5 ديسمبر، مما يمنح اللاعبين متسعًا من الوقت للمشاركة وكسب مكافآت حصرية.