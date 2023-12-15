Marvel Star Xochitl Gomez يفوز بالموسم 32 من برنامج Dancing With the Stars

اختتم الموسم 32 من برنامج الرقص مع النجوم بنهاية مثيرة، حيث توج Xochitl Gomez بالبطل. جوميز، المعروفة بدور أمريكا تشافيز في فيلم دكتور غريب في الكون المتعدد للجنون، أثارت إعجاب الحكام والمشاهدين طوال الموسم بموهبتها وتصميمها.

حصلت رقصتا جوميز الأخيرتان خلال النهاية، وهما رقصة الفوكستروت والروتين الحر، على درجات مثالية. أشادت القاضية كاري آن إينابا بأسلوب جوميز الحر، قائلة إنها أظهرت جانبًا شجاعًا وشجاعًا منها لم يسبق له مثيل من قبل.

كما قدم الوصيف جيسون مراز، المتسابق المفاجئ لهذا الموسم، أداءً متميزًا خلال المباراة النهائية. أعرب مراز، الذي قلل في البداية من أهمية اللياقة البدنية واللياقة البدنية المطلوبة للرقص، عن كيف حولته هذه التجربة كشخص. وكشف أيضًا عن نيته دمج الرقص في عروضه الموسيقية المستقبلية.

في حين كانت الليلة مليئة باللحظات الإيجابية في الغالب، كانت هناك بعض الدراما فيما يتعلق بانتقادات إينابا. شكك المشجعون في تسجيل إينابا غير المتسق ومحاباتهم تجاه بعض المتسابقين.

شهدت الليلة النهائية أيضًا عودة الأزواج الذين تم استبعادهم سابقًا لحضور حفل افتتاحي كبير وعروض خاصة، بما في ذلك روتين رقص للفائز بالموسم الماضي، تشارلي داميليو.

إن فوز Xochitl Gomez في برنامج Dancing With the Stars لا يعزز موهبتها في صناعة الترفيه فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية التمثيل في الثقافة الشعبية. يعد نجاحها بمثابة مصدر إلهام للراقصين وفناني الأداء الطموحين في كل مكان.