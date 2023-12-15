يتولى العمدة ليوناردو ويليامز منصبه مع التركيز على الجريمة والتدريب المهني للشباب والمشاركة المجتمعية

دورهام، كارولاينا الشمالية - بدأ ليوناردو ويليامز، عمدة المدينة المنتخب حديثًا، فترة عمله في دورهام، جالبًا معه التزامًا قويًا بمعالجة الجريمة وتنمية الشباب في المدينة. وإدراكًا لقضية الجريمة الملحة، يخطط ويليامز لإعطاء الأولوية لملء المناصب في قوة الشرطة لضمان تلبية مستويات التوظيف لاحتياجات المجتمع. حاليًا، تضم شرطة دورهام 405 ضابطًا محلفًا، لكن ويليامز يهدف إلى الوصول إلى مستويات التوظيف الكاملة البالغة 535 من خلال جهود التوظيف المستمرة.

إحدى المبادرات الرئيسية في جدول أعمال العمدة ويليامز هي إطلاق برنامج تدريب مهني جديد للمراهقين. وسيوفر هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ الشهر المقبل، فرصًا للشباب للحصول على عمل في مجالات التكنولوجيا والعلوم والحرف. ومن خلال إشراك الشباب في الأنشطة الإنتاجية، يعتقد ويليامز أنه يمكن خفض معدلات العنف المسلح والجريمة بشكل كبير.

بالإضافة إلى معالجة الجريمة وتوفير الفرص للمراهقين، يركز العمدة ويليامز أيضًا على بناء مستقبل أفضل لدورهام. ويخطط لإنشاء فريق عمل مخصص للمراهقين من الأقليات وإعطاء الأولوية لتطوير خطة اقتصادية وإسكانية للمدينة. ويتصور ويليامز أيضًا بناء مركز مؤتمرات جديد لدعم النمو الاقتصادي وجذب الزوار.

ولتنفيذ خططه بنجاح، يؤكد العمدة ويليامز على أهمية دعم المجتمع ومشاركته. وهو يشجع أفراد المجتمع على المشاركة بنشاط في عملية صنع القرار ويحثهم على اتخاذ الإجراءات عندما يُطلب منهم ذلك. هدفه هو خلق بيئة حيث يتم سماع صوت الجميع، ويشارك أفراد المجتمع بنشاط في تشكيل مستقبل دورهام.

طوال حملته، تلقى العمدة ويليامز تعليقات واقتراحات من أفراد المجتمع المعنيين. وشدد فريدريك فارينجتون، أحد مواطني دورهام، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وتقليل الحديث من جانب قيادة المدينة. تحدثت هيلين مانجوم عن أهمية التدريب على الحساسية والتحيز للشرطة، في حين سلطت كاثي كيلر الضوء على الحفاظ على مدينة دورهام القديمة باعتبارها نقطة جذب ثقافية للمدينة.

ردًا على هذه المخاوف، أقر العمدة ويليامز بأهمية التدريب على الحساسية لقوات الشرطة وهو ملتزم بالحفاظ على التراث الثقافي للمدينة. ويعتقد أن دورهام قامت بعمل ممتاز في الحفاظ على المباني، كما هو واضح في حرم شركة التبغ الأمريكية.

شرع العمدة ليوناردو ويليامز في منصبه الجديد برؤية واضحة وتصميم على جعل دورهام أكثر أمانًا وازدهارًا وحيوية لجميع سكانها. ومن خلال التعاون مع شركاء المجتمع والمشاركة النشطة من أفراد المجتمع، يأمل في تحقيق تغيير هادف وخلق مستقبل أكثر إشراقًا لدورهام.