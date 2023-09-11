Duolingo تطلق منصة تعليم الموسيقى المفعمة بالألعاب

تقوم Duolingo، منصة تعلم اللغات الشهيرة، بتوسيع عروضها لتشمل تعليم الموسيقى. تقوم الشركة، المعروفة بدروسها المصغرة المدعومة بالإعلانات، بإنشاء حزمة جديدة تسمى Duolingo Music. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الحزمة مع أكثر من 200 "نغمة ممتعة ومألوفة" في مكتبتها التعليمية، إلى جانب التمارين والدروس التفاعلية المصممة لتعليم الطلاب كيفية قراءة النوتات الموسيقية وتشغيل الأغاني البسيطة والتعمق في نظرية الموسيقى.

مثل منصة اللغة الخاصة بها، ستتبع Duolingo Music بنية تعليمية تعتمد على الألعاب. سيتم إرشاد الطلاب من خلال شخصيات الرسوم المتحركة من خلال تحديات مثل مطابقة الملاحظات وتمارين "ملء الفراغات" على المقطوعة الموسيقية. سوف يكسبون نقاط اللعبة ويتنافسون على لوحات المتصدرين لتحفيز تعلمهم بشكل أكبر. سيتم الكشف عن المنهج الموسيقي الجديد بمزيد من التفاصيل في مؤتمر Duocon في 11 أكتوبر.

صرحت فانيسا جيمسون، مديرة الهندسة والمواضيع الجديدة في Duolingo، أن مهمة الشركة هي توفير أفضل تعليم متاح عالميًا. من خلال تقديم تعليم الموسيقى مجانًا بتنسيق Duolingo المرح والمحفز، فإنهم يهدفون إلى جعل تعلم أساسيات الموسيقى في متناول الجميع.

لقد توسعت Duolingo سابقًا إلى ما هو أبعد من تعلم اللغة من خلال إضافة حزمة الرياضيات الأولية للأطفال وتمارين تدريب الدماغ للبالغين. ومع إضافة Duolingo Music، تواصل المنصة مهمتها المتمثلة في توفير فرص تعليمية متنوعة لمجموعة واسعة من المتعلمين.

مصادر:

- دوولينجو