وحدات تحكم DualSense معروضة للبيع الآن بمناسبة الجمعة السوداء

أخبار جيدة للاعبين: انخفض سعر وحدات التحكم DualSense لجهاز PlayStation 5 إلى سعر بيع الجمعة السوداء البالغ 49.99 دولارًا، مما يسمح لك بتوفير ما يصل إلى 25 دولارًا اعتمادًا على متغير اللون الذي تختاره. هذه الصفقة متاحة لدى كبار تجار التجزئة مثل Amazon وBest Buy وPS Direct. إذا كنت على استعداد للانتظار، فسوف تقدم Walmart أيضًا وحدات التحكم بسعر أرخص بمقدار دولار واحد قريبًا. على الرغم من أن الفرق قد لا يبدو كبيرًا، إلا أنه لا يزال يستحق التفكير بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أفضل عرض ممكن.

يُنصح باختيار متغيرات الألوان الشائعة مثل Volcanic Red أو Cobalt Blue أو Galactic Purple أو Gray Camo، حيث تميل هذه الألوان إلى البيع بسرعة أثناء أحداث البيع وعادة ما يتم بيعها بالتجزئة مقابل 74.99 دولارًا. سيؤدي الحصول عليها مقابل 49.99 دولارًا أمريكيًا خلال تخفيضات الجمعة السوداء إلى زيادة مدخراتك.

أصبح سعر البيع الذي يتراوح بين 49 و50 دولارًا هو الخصم القياسي للوحة ألعاب PlayStation، مما يجعله خيارًا رائعًا للتسوق أثناء العطلات أو كهدية لمحبي PlayStation. تقدم GameStop أيضًا خصمًا إضافيًا، مما يخفض السعر إلى 44.99 دولارًا لأوامر النقر والتحصيل. إذا كان لديك متجر قريب، فهذا خيار ممتاز آخر لتوفير المال.

هل يجب عليك التسوق في وقت مبكر من عروض الجمعة السوداء؟

تطورت عروض الجمعة السوداء على مر السنين، وتمتد إلى ما هو أبعد من اليوم التقليدي بعد عيد الشكر لتغطي شهر نوفمبر بأكمله. مع ظهور الصفقات المبكرة، قد يكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن الاستفادة منها أو انتظار الجمعة السوداء نفسها.

ومع ذلك، بالنسبة لصفقات PlayStation مثل هذه، يوصى بشدة بالاستفادة من الخصومات الحالية. تتوفر الآن وحدات التحكم DualSense بأقل سعر لها وهو 49 دولارًا، وهو الخصم الثابت ليوم الجمعة السوداء منذ العام الماضي. من المهم أيضًا ملاحظة أن متغيرات الألوان الجديدة Cobalt Blue وVolcanic Red معروضة للبيع لأول مرة. قد يتم بيعها قبل أسبوع مبيعات الجمعة السوداء التقليدي، لذا من الأفضل تحقيق أقصى استفادة من عروض الجمعة السوداء المبكرة هذه.

بالإضافة إلى خصومات وحدات التحكم، هناك أيضًا حزمة Spider-Man 2 PS5 متاحة بسعر 499.99 دولارًا، والتي تتضمن لعبة PS5 حصرية جديدة. هذه صفقة جديرة بالاهتمام، خاصة بالنظر إلى أن اللعبة تباع عادةً بمبلغ 70 دولارًا. سيتم إصدار حزمة أخرى تضم طراز PS2020 لعام 5 مع Call of Duty: Modern Warfare 3 في 10 نوفمبر في Best Buy بنفس السعر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

أين يمكنني العثور على وحدات تحكم DualSense المعروضة للبيع؟

تتوفر وحدات التحكم DualSense لجهاز PlayStation 5 للبيع لدى كبار تجار التجزئة مثل Amazon وBest Buy وPS Direct. ستقدمها Walmart أيضًا بسعر أقل قليلاً قريبًا.

ما هي الألوان المتوفرة في وحدات تحكم DualSense؟

تأتي وحدات التحكم DualSense بألوان مختلفة، بما في ذلك الأحمر البركاني والأزرق الكوبالت والأرجواني المجري والرمادي المموه. تميل متغيرات الألوان الشائعة هذه إلى البيع بسرعة أثناء أحداث البيع.

ما المبلغ الذي يمكنني توفيره على وحدات تحكم DualSense أثناء تخفيضات الجمعة السوداء؟

يمكنك توفير ما يصل إلى 25 دولارًا على وحدات التحكم DualSense خلال تخفيضات الجمعة السوداء، حيث يبلغ سعر البيع 49.99 دولارًا بدلاً من 74.99 دولارًا المعتاد.

هل يستحق التسوق للحصول على عروض الجمعة السوداء في وقت مبكر؟

بالنسبة لصفقات PlayStation مثل هذه، يوصى بشدة بالاستفادة من خصومات الجمعة السوداء المبكرة. إن وحدات التحكم DualSense حاليًا بأقل سعر لها، وقد يتم بيع خيارات الألوان قبل أسبوع مبيعات الجمعة السوداء التقليدي.

هل هناك أي عروض PlayStation أخرى متاحة؟

نعم، هناك أيضًا حزمة Spider-Man 2 PS5 متاحة مقابل 499.99 دولارًا أمريكيًا، والتي تتضمن لعبة PS5 حصرية جديدة. سيتم إصدار حزمة أخرى تضم طراز PS2020 لعام 5 مع Call of Duty: Modern Warfare 3 في 10 نوفمبر في Best Buy بنفس السعر.

المصدر: IGN Deals، @IGNDeals على تويتر