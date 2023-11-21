تم الكشف عن صفقات وحدة تحكم DualSense الجديدة خلال الجمعة السوداء

خلال أسبوع مبيعات الجمعة السوداء المثير، كان عشاق PlayStation ينتظرون بفارغ الصبر شيئًا واحدًا – وهو إصدار وحدة التحكم DualSense. أخيرًا، انتهى الانتظار، ويمكن للاعبين الآن الحصول على وحدة التحكم المبتكرة هذه لدى تجار تجزئة محددين في المملكة المتحدة، بدءًا من 38.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط. لا ينبغي لعشاق Xbox أن يشعروا بأنهم مستبعدون أيضًا، حيث تتوفر أيضًا وحدات تحكم Xbox بنفس السعر لفترة محدودة.

بالنسبة لأولئك الذين يخططون للقيام بالتسوق على ShopTo هذه الجمعة السوداء، ينتظرهم عرض أكثر إغراء. إلى جانب وحدة التحكم DualSense بسعر 39.85 جنيهًا إسترلينيًا، سيحصل المتسوقون أيضًا على بطاقة هدايا بقيمة 5 جنيهات إسترلينية. إنها الفرصة المثالية للحصول على وحدة التحكم المرغوبة للغاية بسعر رائع مع الاستمتاع أيضًا بمكافأة إضافية بسيطة.

تجلب الجمعة السوداء معها عددًا كبيرًا من الصفقات المثيرة، ويجب ألا يفوت عشاق الألعاب هذه الفرصة لترقية تجربة الألعاب الخاصة بهم. بالإضافة إلى عروض وحدة التحكم DualSense، هناك خصومات رائعة على العديد من منتجات PlayStation الأخرى. تتوفر حاليًا خصم بنسبة 35% على وحدة التحكم Midnight Black DualSense، في حين يتم خصم جميع إصدارات Cosmic Red وNova Pink وStarlight Blue بنسبة 40% – مما يصل إلى 64.99 جنيهًا إسترلينيًا لكل منها.

ولكن هذا ليس كل شيء! توفر الجمعة السوداء أيضًا فرصة فريدة لأولئك الذين يتطلعون إلى وحدة التحكم PlayStation 5. يقدم ShopTo حاليًا جهاز PlayStation 5 مع محرك أقراص مقابل 359.95 جنيهًا إسترلينيًا فقط – وهو تخفيض مذهل قدره 110 جنيهات إسترلينية. هذه الصفقة لا تشمل الألعاب، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن صفقات الحزمة، هناك المزيد من الخيارات المتاحة.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني العثور على عروض وحدة التحكم DualSense؟

ج: يمكن العثور على صفقات وحدة التحكم DualSense لدى بائعي تجزئة محددين في المملكة المتحدة، وكذلك على موقع ShopTo الإلكتروني.

س: هل يمكنني الحصول على بطاقة هدايا عند شراء وحدة التحكم DualSense من ShopTo؟

ج: نعم، إذا قمت بشراء وحدة التحكم DualSense من ShopTo هذه الجمعة السوداء، فستتلقى بطاقة هدايا بقيمة 5 جنيهات إسترلينية مع عملية الشراء.

س: هل هناك أي عروض PlayStation أخرى متاحة خلال الجمعة السوداء؟

ج: نعم، بالإضافة إلى عروض وحدة تحكم DualSense، هناك خصومات على وحدة تحكم PlayStation 5 المزودة بمحرك أقراص، بالإضافة إلى أسعار مخفضة على ألوان وحدة تحكم DualSense المتنوعة.