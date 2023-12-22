تكشف الدراسة عن اختلاف كبير في البصمة الكربونية بين رحلات السيارات والقطارات

سلطت دراسة حديثة أجريت على الرحلة من طريق آبي إلى ميدلسبره الضوء على الاختلاف الكبير في آثار الكربون بين رحلات السيارات والقطارات. وحسبت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين، أن السفر في سيارة أوستن ميني أطلق ما يقرب من 44 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بينما أدى ركوب القطار إلى 2 كجم فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تسلط النتائج الضوء على أهمية النظر في وسائل النقل البديلة لتقليل آثار الكربون الفردية. مع التركيز المتزايد على الاستدامة البيئية، من الضروري استكشاف المزيد من الخيارات الصديقة للبيئة عندما يتعلق الأمر بالتنقل.

نقلاً عن الدراسة، أكد فريق البحث على التأثير البيئي للمركبات الشخصية. ويشيرون إلى أنه من خلال اختيار وسائل نقل أكثر استدامة، مثل القطارات أو السيارات الكهربائية، يمكن للأفراد تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.

علاوة على ذلك، فإن نتائج الدراسة لها آثار أوسع على التخطيط الحضري وسياسات النقل. وينبغي للحكومات ومخططي المدن أن يفكروا في الاستثمار في أنظمة النقل العام وتعزيزها لتوفير بدائل أكثر مراعاة للبيئة للسفر اليومي.

أصبح الحد من انبعاثات الكربون أولوية عالمية، حيث تعهدت البلدان في جميع أنحاء العالم بالحد من آثارها الكربونية ومكافحة تغير المناخ. تعتبر نتائج هذه الدراسة بمثابة تذكير صارخ بالتأثير البيئي الذي تسببه المركبات الشخصية وإمكانية التغيير الإيجابي من خلال اختيار طرق نقل أكثر استدامة.

وفي الختام، تظهر نتائج الدراسة الفرق الشاسع في آثار الكربون بين رحلات السيارات والقطارات. وينبغي لهذه النتائج أن تشجع الأفراد والحكومات وصناع السياسات على إعطاء الأولوية لخيارات النقل المستدامة، والمساهمة في نهاية المطاف في مستقبل أكثر صداقة للبيئة.