ضبط مخدرات في محطة سيارات مقاطعة فرانكلين

أبلغ نواب مقاطعة فرانكلين عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات بعد توقف روتيني للسيارة. تم اعتقال المشتبه به، الذي تم تحديده باسم تايلر نورفيل، وأطلق عليه عمدة مقاطعة فرانكلين كيفن وايت لقب "الصبي الجميل". وتم الاعتقال يوم الخميس وأدى إلى اكتشاف مواد غير مشروعة مختلفة.

وخلال الحادث، اكتشف ضباط إنفاذ القانون 310 جرعة من الهيروين و32 جرعة من الكلونازيبام بحوزة نورفيل. ونشر مكتب عمدة مقاطعة فرانكلين صورًا تظهر سيارة سوبارو التابعة للمشتبه به وهي تتوقف على طريق محلي، بالإضافة إلى المخدرات التي تم ضبطها خلال العملية.

وسلط الشريف وايت الضوء على رد الفعل العاطفي من نورفيل عند اعتقاله، ووصفه بأنه يبكي "مثل طفل حديث الولادة". ومضى الشريف في التعبير عن ارتياحه لنجاح إزالة نورفيل ومخدراته من الشوارع، مشددًا على التأثير الإيجابي الذي سيحدثه ذلك على المجتمع.

تايلر نورفيل، البالغ من العمر 30 عامًا، محتجز حاليًا في مجمع الاحتجاز بمقاطعة فرانكلين. ولم يتم الكشف بعد عن التهم المحددة ضد نورفيل.

تعتبر عملية ضبط المخدرات الأخيرة بمثابة تذكير آخر بالجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة. يظل مكتب عمدة مقاطعة فرانكلين ملتزمًا بضمان سلامة ورفاهية سكانه من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد توزيع واستخدام المواد غير المشروعة.