تصحيح World of Warcraft 10.2: حراس الحلم

يترقب لاعبو World of Warcraft بفارغ الصبر التحديث القادم Patch 10.2، والذي يحمل عنوان Guardians of the Dream. سيأخذ تصحيح المحتوى الرئيسي هذا اللاعبين في مغامرات جديدة في العالم السحري لـ Emerald Dream.

يعد Emerald Dream جزءًا مهمًا من تقاليد World of Warcraft، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعالم Azeroth. في هذا التصحيح، ستتاح للاعبين الفرصة لاستكشاف جزء من الحلم في حالته النقية، وهو أكبر تصوير للحلم تمت رؤيته حتى الآن.

سيقدم Guardians of the Dream منطقة جديدة، مما يوفر للاعبين بيئة جديدة للاستكشاف والتفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك أنشطة عالمية جديدة، وغارة، ودورات في ركوب التنين، والصور الرمزية، والجبال.

إحدى الميزات الرئيسية لهذا التصحيح هي حدث Superbloom العام. سيتحد اللاعبون مع تاج قديم يُدعى Sprucecrown لزراعة شجرة، واكتساب قوى مؤقتة من الحلم للمساعدة في مهمتهم. سيكون هناك أيضًا فصيل جديد يسمى Dream Wardens، والذي يقدم للاعبين مسارًا ومكافآت فريدة من نوعها.

سوف يتعمق التصحيح أكثر في قصة البدائيين، الذين كانوا يأسرون الأشرار في توسعة Dragonflight. إنها تمثل فرصة لمطوري اللعبة لتقديم أعداء وتحديات جديدة متأصلة في وعي اللاعبين.

بالنسبة لمحبي سباق الأقزام الليلي، فإن إدخال شجرة العالم في جزر التنين قد لا يحل محل دارناسوس، لكنه يقدم قاعدة جديدة للعمليات حيث يمكنهم البدء في شفاء الجروح التي عانوا منها.

في حين لم يتم الكشف بعد عن الزعيم الأخير لغارة Dragonflight، فقد ألمحت Blizzard إلى احتمالات القصة المستقبلية. يمكن للاعبين أن يتوقعوا تصحيحًا رئيسيًا آخر يتبع Guardians of the Dream، مع استمرار القصة في الظهور.

تم إطلاق التصحيح 10.1.7، الذي يتضمن مهام Heritage Armor لـ Forsaken و Night Elves، بالفعل بواسطة Blizzard. لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار Guardians of the Dream بعد، لكنها ستكون متاحة قريبًا للاختبار على العوالم.

