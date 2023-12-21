الاستعداد للإقلاع: مهمة اكسيوم 3 تنتظر الإطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية

من المقرر أن تنفصل مركبة الشحن الفضائية Dragon التابعة لشركة SpaceX عن محطة الفضاء الدولية، مما يمثل نهاية مهمتها. سيعود Dragon، المليء بالعينات البحثية وأجهزة المختبر، إلى الأرض قريبًا لتحليله. في الوقت نفسه، تجري الاستعدادات لمغادرة سفينة إعادة إمداد أمريكية أخرى، وهي سفينة الشحن الفضائية Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman، والتي سيتم إطلاقها في مدار حول الأرض بعد إقامة لمدة أربعة أشهر ونصف في محطة الفضاء الدولية. في شهر يناير، سيواجه كوكب Cygnus زوالًا ناريًا عند عودته إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ.

ومع ذلك، أدت الظروف الجوية غير المواتية الأخيرة والتغيرات في خطط إطلاق SpaceX إلى تأخير موعد إطلاق Axiom Mission-3، وهو مشروع تعاوني بين NASA وAxiom Space وSpaceX. كان من المقرر أصلاً إطلاق المهمة في وقت سابق، وستنطلق المهمة الآن من مجمع الإطلاق 39A التابع لمركز كينيدي للفضاء يوم الأربعاء 17 يناير.

ومع تقدم الرحلات الفضائية، يقوم رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بإجراء التجارب العلمية ومهام الصيانة بجد. قامت رائدة الفضاء ياسمين مقبلي بتثبيت تجربة SAFFIRE-VI داخل Cygnus، والتي سيتم تفعيلها عن بعد لاستكشاف سلامة المركبات الفضائية من الحرائق. تأكد ساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية من تأمين جميع البضائع بشكل صحيح للمغادرة القادمة.

وفي الوقت نفسه، في المختبر المداري، ينشغل العلماء والمهندسون بإجراء الأبحاث الأساسية. يدرس مهندس الطيران في ناسا لورال أوهارا تأثيرات درجات حرارة الوقود على قابلية اشتعال المواد باستخدام حامل الاحتراق المتكامل. قد يؤدي هذا البحث إلى تحسين تقنيات السلامة من الحرائق في الفضاء وعلى الأرض. يجري القائد أندرياس موجينسن دراسات الترميز لإشراك الطلاب في العلوم، بالإضافة إلى إجراء تجارب الألياف الضوئية واستبدال المرشحات في الموئل النباتي المتقدم لمزيد من البحث في علم النبات الفضائي.

وفي قطاع روسكوزموس، يواصل رائد الفضاء المخضرم أوليغ كونونينكو اختبار تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في حالة انعدام الوزن ويراقب الغلاف الجوي للأرض. يراقب مهندس الطيران كونستانتين بوريسوف بيئة الأرض الليلية بأطوال موجية قريبة من الأشعة فوق البنفسجية، بينما يراقب مهندس الطيران نيكولاي تشوب تكيف قلبه مع قلة الجاذبية باستخدام أجهزة استشعار الصدر.

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