إعادة هيكلة إدارة الإطفاء في ستانلي تثير الجدل المستمر

تسببت عملية إعادة هيكلة إدارة الإطفاء الأخيرة في ستانلي بولاية نورث كارولينا في جدل كبير وغضب بين أفراد المجتمع ورجال الإطفاء. وعقد مجلس المدينة اجتماعا يوم الاثنين لمعالجة المخاوف، لكن العشرات من الأشخاص تركوا واقفين في الخارج حيث امتلأت الغرفة الصغيرة بسرعة بالحاضرين.

وأدى قرار إعادة الهيكلة، الذي أدى إلى إقالة اثنين من كبار مسؤولي الإطفاء دون سابق إنذار، إلى حدوث اضطراب داخل الإدارة. اختار واحد وثلاثون عضوًا في القسم الاستقالة بعد أن قيل لهم إنهم سيحتاجون إلى إعادة التقدم لشغل مناصبهم.

خلال اجتماع المجلس، سُمح لعدد محدود من الأشخاص بالتحدث في جزء التعليق العام، وهو ما يمثل مجموعة مكونة من 13 شخصًا قاموا بالتسجيل. ومع ذلك، فإن غالبية المقاعد في الداخل كانت مخصصة لأصدقاء وعائلات أعضاء المجلس، مما أثار المزيد من الانتقادات من أولئك الذين ظلوا واقفين في الخارج.

أعرب أفراد عائلة مساعد رئيس الإطفاء السابق مايكل هوليت عن دعمهم لوالدهم وأعضاء سابقين آخرين في الإدارة. كان الإحباط واضحًا عندما أعرب أحد رجال الإطفاء السابقين عن خيبة أمله بسبب نقص التواصل من المدينة التي صوتوا فيها ودفعوا الضرائب لها.

ودافع عمدة المدينة، ستيفن دينتون، عن قرار إعادة هيكلة إدارة الإطفاء، مشيراً إلى مخاوف بشأن خطر وقوع كارثة أثناء وجود كبار الرؤساء في وظائفهم بدوام كامل. ومع ذلك، واجه دينتون رد فعل عنيفًا بسبب تعامله مع الموقف، ووصف بعض الغضب والاعتداءات الشخصية بأنها "مثيرة للاشمئزاز".

قدم الرئيس المؤقت غاري هيلتون تحديثًا حول استجابة القسم منذ إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أنهم استجابوا لـ 35 مكالمة بمتوسط ​​سبعة مستجيبين لكل مكالمة. كما أبرزت هيلتون أن معظم الموظفين كانوا من رجال الإطفاء المعتمدين من الدولة.

على الرغم من الاجتماع، ظلت العديد من الأسئلة دون إجابة، ورفض دينتون تقديم مزيد من التوضيحات، مستشهدًا بتوصية محامي المدينة بعدم إبلاغ رؤساء الإطفاء السابقين مسبقًا.

تستمر القضية المثيرة للجدل المتعلقة بإعادة هيكلة إدارة الإطفاء في تقسيم مجتمع ستانلي وإثارة المخاوف بشأن الشفافية والتواصل داخل الحكم المحلي.