تعلن Downtown Grind عن الإغلاق ونقل Elmira RISE

في تحول مفاجئ للأحداث، أعلن مقهى Downtown Grind، وهو مقهى شهير في إلميرا، نيويورك، عن إغلاقه وبيع أعماله. تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من حفل قص شريط Elmira RISE، وهي مؤسسة جديدة للقهوة والمقاهي التي كانت تعمل داخل Downtown Grind.

وفقًا لسيث آدامز من شركة Warnersway Real Estate and Property Management، فإن مالك العقار Elmira RISE كان يعمل بدون تصريح الإشغال اللازم داخل Downtown Grind. لم يكن آدامز نفسه على علم بالأعمال الجديدة حتى شاهد مقالات إخبارية عنها الأسبوع الماضي، وحتى مالك Downtown Grind لم يكن على علم بحفل قص الشريط.

أكد ماثيو جوتويليج، مالك Elmira RISE، أنهم يبحثون بنشاط عن موقع جديد ويعتزمون العودة قريبًا. تم الكشف عن أن Elmira RISE كان لديها اتفاقية تأجير من الباطن قصيرة المدى مع Downtown Grind، لكن الظروف غير المتوقعة أجبرتهم على الإغلاق مؤقتًا حتى يتم العثور على مكان جديد.

كان لدى Elmira RISE خطط طموحة، بما في ذلك تقديم القهوة كاملة الخدمات، ووجبة الإفطار والغداء، وبار جاف، إلى جانب استضافة فعاليات مسائية ممتعة. ومع ذلك، نظرًا لحالة التصريح وعدم التواصل مع مالك العقار، تجد Elmira RISE نفسها الآن في خضم عملية النقل.

يعد إغلاق Downtown Grind أمرًا مهمًا أيضًا. وبعد خمس سنوات من النجاح، قرر المالك بيع الشركة. وأعرب آدامز عن أمله في أن يعود المالك بشكل أو بآخر في المستقبل، ولكن في هذه الأثناء، تُبذل الجهود لجذب أعمال جديدة إلى الموقع.

في حين أن هيئة إنفاذ قانون إلميرا ومالك Downtown Grind لم يستجبا لطلبات التوضيح، فمن الواضح أن كلتا المؤسستين تخضعان لتغييرات كبيرة. ينتظر سكان Elmira وعشاق القهوة بفارغ الصبر التحديثات حول مستقبل Downtown Grind وإعادة افتتاح Elmira RISE في موقع جديد.