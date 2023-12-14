نقص سيارات الإسعاف يعرض الأرواح للخطر في مقاطعة دوجيرتي

وصل النقص الحاد في سيارات الإسعاف في مقاطعة دوجيرتي إلى نقطة حرجة، مما يعرض الأرواح للخطر. أعرب مدير EMS بالمقاطعة، سام ألين، عن قلقه البالغ بشأن حالة أسطول سيارات الإسعاف، حيث تعمل سبع سيارات إسعاف من أصل 14 في تناوب منتظم وتحتاج النسخ الاحتياطية المتبقية إلى إصلاحات أو استبدال. العديد من هذه المركبات تقطع مسافات طويلة تتراوح من 160,000 إلى 200,000 ميل.

وفي الأسبوع الماضي، تجلت العواقب الوخيمة لنقص سيارات الإسعاف عندما تعطلت إحدى سيارات الإسعاف أثناء نقل أحد ضحايا إطلاق النار إلى المستشفى. وكان لا بد من نقل المريض إلى سيارة إسعاف أخرى قريبة، مما تسبب في تأخير قد يهدد حياته. وأكد ألين أن هذا الحادث يدل على الحاجة الملحة لسيارات إسعاف إضافية في المقاطعة.

وتمتد المشكلة إلى ما هو أبعد من مقاطعة دوجيرتي، حيث تواجه خدمات الإسعاف في جورجيا وفي جميع أنحاء البلاد تحديات مماثلة. ويكافح المصنعون لإنتاج ما يكفي من المركبات المتخصصة لسيارات الإسعاف، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. على الرغم من الجهود التي تبذلها المقاطعة لشراء سيارات إسعاف جديدة، إلا أن مشكلات سلسلة التوريد أدت إلى تأخير التسليم. وقد وافقت المفوضية على شراء أربع شاحنات، لكنها لن تكون متاحة حتى شهر مايو. وهذا يعني أن مقاطعة دوجيرتي ستبقى في حالة حرجة مع وجود سيارات الإسعاف لمدة ستة أشهر أخرى.

وشدد ألين على أن المقاطعة لا تستطيع تحمل تكاليف القبض عليها دون وجود سيارات إسعاف كافية. ومع تقدم عمر الأسطول الحالي وزيادة عدد الأميال التي قطعها، يزداد خطر حدوث أعطال ميكانيكية، مما قد يعرض أوقات الاستجابة للطوارئ ورعاية المرضى للخطر.

ومن المثير للقلق أن المقاطعة لم تستقبل سيارة إسعاف جديدة منذ عام 2021، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية. إن حياة سكان مقاطعة دوجيرتي على المحك، ومن الأهمية بمكان أن تعالج الحكومة هذا النقص كمسألة ذات أولوية قصوى.