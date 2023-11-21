أحدث تصحيح لـ Dota 2 يجلب تغييرات في التوازن وتحديثات مثيرة

أصدرت شركة Valve Software التصحيح 7.42e المرتقب لـ Dota 2، بعد اختتام The International (TI) في أواخر أكتوبر. في حين أن بعض اللاعبين ربما كانوا يأملون في إجراء تغييرات أكثر شمولاً، فإن هذا التحديث يركز على تعديلات التوازن وتعديل الأرقام. ومع ذلك، فهو يتناول هيمنة بعض أبطال القوة، مثل Bristleback وChaos Knight وSpirit Breaker، في لعبة TI 2023.

لقد حصل أبطال القوة المدرعون ذوو الأضرار العالية الذين سيطروا على اللعبة من البداية إلى النهاية على إنقاص القوى التي كانوا في أمس الحاجة إليها في هذا التصحيح. Bristleback، المعروف ببنيته Aghanim's Scepter-in-Bloodstone، تم تقليل الحد الأقصى من الضرر لـ Quill Spray الخاص به. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت قدرة Aghanim's Shard، Hairball، تتمتع الآن بنطاق إلقاء أقصر وفترة تباطؤ أطول. تم أيضًا إضعاف موهبة Bristleback من المستوى 20، والتي أدت إلى زيادة ضرر Quill Spray Stack.

شهد Chaos Knight، الذي كان اختيارًا شائعًا لدور الحمل، تعديلات على استدامته وقدراته الزراعية. تمت زيادة عقوبة سرقة الحياة ضد الزاحفين في Chaos Strike، إلى جانب زيادة كبيرة في تكلفة Mana لـ Phantasm. تهدف هذه التغييرات إلى تقليل هيمنته المبكرة على اللعبة وتجعل من الصعب عليه مضايقة الخصوم في الحارة.

واجه Spirit Breaker، بطل TI 2023، إنقاصًا في مهارة Charge of Darkness وترقية Aghanim's Sceptre. تمت زيادة فترة التباطؤ في Charge of Darkness، مما يجعلها أقل ملاءمة لإعداد الجانكس. تم أيضًا إضعاف قدرة Greater Bash، وهي قدرته المميزة الأخرى، ضد الزحف، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لـ Spirit Breaker لإزالة الأمواج.

إلى جانب هذه التعديلات، يقدم التصحيح 7.42e تعزيزات للعديد من أبطال الرشاقة والذكاء الذين طغت عليهم هيمنة أبطال القوة. لقد تلقى كل من Drow Ranger وEnigma وLion وLycan وTimbersaw تحسينات على مهاراتهم وقدراتهم، مما يجعلهم اختيارات أكثر قابلية للتطبيق في metagame.

بالإضافة إلى تغييرات الأبطال، يقدم هذا التصحيح تعديلات على العناصر الشائعة وغير الشائعة. لقد تلقت يد ميداس وقلب تاراسك، اللتان يتم شراؤهما عادة خلال TI، إنقاص القوة لتقليل قوتهما. وفي الوقت نفسه، تم تحسين عناصر القتال المبكرة غير المستغلة بالقدر الكافي، مما زاد من أهميتها وقدرتها على الاستمرار في المباريات.

مع هذه التغييرات والتحديثات في التوازن، يمكن لمجتمع Dota 2 أن يتوقع تحولًا في اللعبة الوصفية، مما يفتح الفرص لاستراتيجيات جديدة واختيارات الأبطال. تهدف التعديلات التي تم إجراؤها في تصحيح 7.42e إلى خلق تجربة لعب أكثر ديناميكية وتنوعًا في بطولة ESL One Kuala Lumpur 2023 القادمة، حيث سيتنافس 12 فريقًا على حصة من مجموع الجوائز البالغة مليون دولار أمريكي.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي التغييرات التي تم إجراؤها على أبطال القوة المشهورين؟

ج: لقد حصل كل من Bristleback وChaos Knight وSpirit Breaker على إنقاص القوى لتقليل هيمنتهم في اللعبة الوصفية. تم تقليل أضرار رذاذ الريشة الخاص بـ Bristleback ومكافآت المواهب، وتمت معاقبة سرقة حياة Chaos Knight ضد الزحف، وشهدت شحنة Spirit Breaker وقدراتها النهائية زيادة في فترات التباطؤ.

س: من هم أبطال الرشاقة والذكاء الذين تم تعزيزهم؟

ج: حصل Drow Ranger وEnigma وLion وLycan وTimbersaw على تعزيزات لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، مما يجعلهم خيارات أكثر قابلية للتطبيق في اللعبة.

س: هل تم إنقاص أو صقل أي من العناصر؟

ج: نعم، تم إنقاص قوة العناصر المشهورة مثل Hand of Midas وHeart of Tarrasque، بينما تم تحسين العناصر القتالية الأقل استخدامًا مثل Eternal Shroud وVladimir's Offer وPavise، مما زاد من فعاليتها في المباريات.