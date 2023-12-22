صعود وسقوط أقوى العناصر في Dota 2

ملخص: في التصحيح 7.35b المرتقب من Dota 2، تعرضت ثلاثة من العناصر الأكثر تأثيرًا في اللعبة لإضعاف كبير. تم تعديل Solar Crest وShiva’s Guard وBloodstone، المعروفين سابقًا بهيمنتهم على Meta اللعبة، لاستعادة التوازن بين الأبطال وأسلوب اللعب.

لقد أصبحت Solar Crest، التي كانت ذات يوم عنصر دعم أساسي، قوة متعددة الأغراض في التصحيح 7.35. بفضل قدرات التلميع الذاتي، قدمت مجموعة من المكافآت، بما في ذلك جميع الإحصائيات والدروع والصحة والمانا وسرعة الحركة. يوفر Shine buff سرعة هجوم إضافية وحاجزًا صحيًا دون أي تكلفة Mana. أدى هذا إلى انتشار استخدام Solar Crest بين جميع أنواع الأبطال، مما أدى إلى الإخلال بالتوازن الدقيق للعبة. ومع ذلك، فقد قام التصحيح الأخير بتصحيح هذه المشكلة عن طريق الحد من التأثيرات النشطة لـ Solar Crest عند التعزيز الذاتي، وإعادته إلى دوره المقصود كعنصر دعم.

عنصر مهيمن آخر، Shiva's Guard، شهد انخفاضًا كبيرًا في كفاءته مع التحديث الأخير. في السابق، أدى تراكم Veil of Discord إلى جعلها قوية بشكل ساحق، وتتميز بدروع وإحصائيات عالية. ردًا على ذلك، أدى تصحيح 7.35b إلى تقليل درعها وإحصائياتها وتجديد صحتها، مما يضمن ساحة لعب أكثر توازنًا.

وأخيرًا، تلقى Bloodstone، وهو العنصر الذي يستخدمه الأبطال الذين يعتمدون على المانا مثل Leshrac وTimbersaw، تعديلًا ملحوظًا. تمت إزالة القدرة النشطة Bloodpact، التي كانت تستعيد المانا في السابق. بينما يحتفظ العنصر بتأثير زيادة AOE الفريد، فقد تم فقدان خصائصه التصالحية، مما يترك مستهلكي المانا يبحثون عن وسائل بديلة للتجديد.

بالإضافة إلى إنقاص قوة العناصر، تناول التصحيح أداء 34 بطلًا، بهدف تعزيز أصحاب الأداء الضعيف والتقليل من حدة الوحوش الفوقية قليلًا. في حين أن التصحيح 7.35b يمكن اعتباره صغيرًا نسبيًا، إلا أن تأثيره على توازن اللعبة كبير.

في الختام، يمكن الآن للاعبي Dota 2 أن يبتهجوا حيث تم تعديل العناصر ذات التأثير الكبير التي سيطرت على Meta اللعبة في التصحيح 7.35b. مع حصول Solar Crest وShiva's Guard وBloodstone على إنقاص القوى، تم إعداد اللعبة لتحقيق تجربة لعب أكثر إنصافًا لجميع الأبطال واللاعبين على حدٍ سواء. مع استمرار تطور مشهد Dota 2، الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف ستشكل هذه التغييرات مستقبل اللعبة.

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