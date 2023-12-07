الجليد الناري وتغير المناخ: الكشف عن التأثير المحتمل لذوبان هيدرات الميثان

سلطت دراسة حديثة أجراها الجيولوجي ريتشارد ديفيز وفريقه من جامعة نيوكاسل الضوء على الدور المحتمل لهيدرات الميثان البحري، والتي يشار إليها عادة باسم الجليد الناري، في تغير المناخ. هيدرات الميثان، التي تتشكل تحت درجات حرارة منخفضة وضغط مرتفع تحت قاع البحر، هي مزيج من غاز الميثان والماء السائل الذي يخلق بنية جليدية تشبه الخطمي. وفي حين أن المادة نفسها غير قابلة للاشتعال، إلا أنه يتم إطلاق غاز الميثان عندما تذوب. واكتشف الباحثون 23 بثرة كبيرة في قاع البحر قبالة سواحل موريتانيا، مما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الجليد الناري الذي ذابت وأطلق غاز الميثان.

والميثان هو أحد الغازات الدفيئة القوية، ويقدر أن قدرته على الاحترار أكبر بـ 80 مرة من قدرة ثاني أكسيد الكربون. وتشير الدراسة إلى أن ذوبان الجليد الناري يمكن أن يساهم في إطلاق كميات كبيرة من غاز الميثان في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاقم تغير المناخ. وفي حين أدرك العلماء منذ فترة طويلة وجود هيدرات الميثان وتأثيرها المحتمل على ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن هذا البحث يظهر أن مدى تعرضها للذوبان الناجم عن المناخ ربما تم الاستهانة به.

وتشير الندبات التي لاحظها ديفيز وفريقه إلى أن الجليد الناري يمكن أن يذوب في أعماق أقل عمقا مما كان يعتقد سابقا، مما يسمح للميثان بالهروب إلى المحيط وربما الوصول إلى الغلاف الجوي. إن هجرة غاز الميثان من المياه العميقة إلى أعماق أقل عمقا لديها القدرة على تجاوز آليات الاحتواء الطبيعية، مثل التحلل الميكروبي والذوبان في مياه البحر. ولذلك، فإن إطلاق غاز الميثان من خلال النتوءات يمكن أن يساهم في تضخيم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتؤكد الدراسة على أهمية اعتبار العمق عاملاً حاسماً في فهم سلوك غاز الميثان وتأثيره على تغير المناخ. في حين أن أعمق أجزاء المحيط يمكن أن تحتوي على غاز الميثان وتحد منه، فإن هجرة الغاز إلى المياه الضحلة تشكل خطرًا أكبر لانبعاث الغاز إلى الغلاف الجوي. يسلط هذا البحث الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحقيق في مدى زعزعة استقرار هيدرات الميثان ومساهمتها المحتملة في سيناريوهات تغير المناخ في المستقبل.

وفي الختام، تقدم الدراسة التي أجراها ريتشارد ديفيز وزملاؤه رؤى جديدة حول تأثير ذوبان الجليد الناري على تغير المناخ. تشير النتائج إلى أن المناطق الأكثر اتساعًا من هيدرات الميثان معرضة لزعزعة الاستقرار أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، مما يؤكد الحاجة الملحة لفهم وإدارة هذا الغاز الدفيئة القوي للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.