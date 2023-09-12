إصدار Cyberpunk 2077 2.0: المطورون يحذرون مستخدمي الكمبيوتر من التحقق من أنظمة تبريد وحدة المعالجة المركزية

أصبح الإصدار المرتقب من Phantom Liberty قاب قوسين أو أدنى، مما أدى إلى عودة شعبية لعبة Cyberpunk 2020 لعام 2077. يعمل CD Projekt بلا كلل للتعافي من الإطلاق الصعب للعبة، والآن يحث المطورون مستخدمي الكمبيوتر الشخصي على التحقق من ذلك. أنظمة تبريد وحدة المعالجة المركزية الخاصة بهم استعدادًا لتحديث Cyberpunk 2077 2.0 القادم.

توجه أحد المطورين، Filip Pierściński، إلى Twitter للتأكيد على أهمية فحص أنظمة تبريد وحدة المعالجة المركزية. وذكر أنه من المتوقع أن يصل عبء العمل على وحدة المعالجة المركزية ذات 8 النواة إلى حوالي 90٪، مما يدفع الأجهزة إلى أقصى حدودها. ولضمان تجربة سلسة، أوصى بتشغيل أداة قياس أداء مثل Cinebench للتحقق من استقرار أنظمة المستخدمين.

طمأن فيليب المعجبين الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن قدرة أجهزتهم على التعامل مع Cyberpunk 2077 2.0 أو Phantom Liberty في التعليقات. وفي الوقت نفسه، أصدر CD Projekt تفصيلاً لما يمكن أن يتوقعه اللاعبون من Phantom Liberty DLC، بالإضافة إلى المحتوى الإضافي المتضمن في تحديث Cyberpunk 2077 2.0 المجاني.

مع اقتراب موعد إصدار Phantom Liberty، من المتوقع أن تتلاشى لعبة Cyberpunk 2077 ببطء. على الرغم من عدم وجود خطط لمزيد من المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، إلا أن هناك تكملة قيد العمل، على الرغم من ندرة التفاصيل حوله.

يثير تحديث Cyberpunk 2077 2.0 الإثارة بين المشجعين، مما يمثل الإطلاق الثاني للعبة. ومع محتواها الجديد وتحسيناتها، ينتظر اللاعبون وصول التحديث بفارغ الصبر.

مصادر:

– تويتر (Filip Pierściński): @FilipPierciski – تغريدة Filip Pierściński حول فحص أنظمة التبريد: [رابط للتغريدة]

– CD Projekt: الانهيار الرسمي لتحديث Phantom Liberty DLC وCyberpunk 2077 2.0.