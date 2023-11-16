لماذا يجب عليك التفكير في Asus ROG Ally بدلاً من Nintendo Switch

إذا كنت تفكر في الحصول على صفقة Black Friday على Nintendo Switch، فلدينا اقتراح مختلف لك. بدلاً من الذهاب إلى وحدة التحكم المحمولة الشهيرة، فكر في إلقاء نظرة على Asus ROG Ally، الذي يتمتع حاليًا بخصم 100 جنيه إسترليني وسعره 599 جنيهًا إسترلينيًا. في حين أن هذا قد يبدو أكثر تكلفة حتى من أسوأ صفقة Switch، إلا أن هناك أسباب مقنعة للنظر في هذا البديل.

أولاً، ظل Nintendo Switch موجودًا في السوق منذ ست سنوات، وعلى الرغم من بعض الترقيات، إلا أنه بدأ يظهر عمره. لم تكن حتى قوية عندما تم إصدارها لأول مرة في عام 2017. وتكثر التكهنات بأن Nintendo ستطلق وحدة تحكم جديدة في العام المقبل، مما يجعل Switch الحالي أكثر عفا عليه الزمن. فلماذا الاستثمار في الأجهزة القديمة التي من المرجح أن تصبح قديمة في غضون بضعة أشهر؟

من ناحية أخرى، وصل Asus ROG Ally إلى السوق للتو ويتميز بمواصفات رائعة. بفضل شريحة AMD Ryzen Z1 Extreme وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 512 جيجابايت، يوفر هذا الجهاز المحمول أداءً أفضل للألعاب متعددة المنصات مقارنة بجهاز Switch. بالإضافة إلى ذلك، فهو أكثر مقاومة للمستقبل، مما يجعل السعر الأعلى مبررًا أكثر.

على الرغم من أنك لن تتمكن من الوصول إلى حصريات Nintendo، فإن جهاز Asus ROG Ally يعمل بنظام التشغيل Windows 11، مما يحوله بشكل أساسي إلى جهاز كمبيوتر محمول باليد. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى مكتبة واسعة من ألعاب الكمبيوتر وتثبيتها من منصات مثل Steam وEpic Games Store والمزيد. يعد إنشاء مكتبة ألعاب أكثر فعالية من حيث التكلفة على ROG Ally مقارنةً بـ Switch. علاوة على ذلك، إذا كنت تمتلك بالفعل ألعابًا للكمبيوتر الشخصي، فلا داعي لإعادة شرائها.

على الرغم من أن عدم وجود عناوين نينتندو أمر مخيب للآمال، إلا أن هناك الكثير من البدائل المتاحة. تقدم الألعاب مثل Tunic تجربة لطيفة ومغامرة مشابهة لـZelda. بالإضافة إلى ذلك، توفر ROG Ally الفرصة للعب بعض من أفضل ألعاب PlayStation وXbox، حيث احتضنت هذه المنصات التوافق مع الكمبيوتر الشخصي.

في الختام، إذا كنت مترددًا في شراء Nintendo Switch، فإن Asus ROG Ally يقدم بديلاً جذابًا. بفضل المواصفات الفائقة وتعدد استخدامات الكمبيوتر المحمول، فإنه يوفر تجربة ألعاب جديدة وإمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من العناوين. على الرغم من أن الاستثمار الأولي قد يكون أعلى، إلا أنه يضمن عدم ترك أجهزة قديمة في غضون بضعة أشهر.