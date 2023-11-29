التزام شركة Apple بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتوسع من خلال شراكة جديدة

تواصل Apple إظهار دعمها الثابت لمبادرات الصحة العالمية من خلال شراكتها الأخيرة. في الفترة من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، تتعاون Apple مع الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإحداث تغيير في حياة الملايين المتضررين من هذا المرض المدمر.

خلال هذه المبادرة محدودة الوقت، ستتبرع Apple بمبلغ دولار أمريكي واحد للصندوق العالمي مقابل كل عملية شراء تتم باستخدام Apple Pay على Apple.com، أو من خلال تطبيق Apple Store، أو في أي متجر Apple Store. ومن خلال اختيار إجراء عمليات الشراء باستخدام Apple Pay، يتمتع العملاء بالقدرة على المساهمة في هذه القضية المهمة.

يعتمد هذا التعاون على التزام Apple الحالي بالصحة العالمية من خلال عائدات شراء ‎(PRODUCT)RED، والتي يساعد جزء منها بالفعل الصندوق العالمي. ستدعم الأموال التي يتم جمعها خلال هذه الشراكة البرامج الصحية الحيوية وستساهم في المعركة المستمرة ضد الإيدز.

على مر السنين، لعبت Apple دورًا فعالًا في زيادة الوعي وجمع الأموال للصندوق العالمي من خلال مبيعات (PRODUCT)RED. ومع جمع أكثر من ربع مليار دولار خلال 17 عامًا، كان لهذا التمويل تأثير كبير على خدمات الرعاية الصحية الحيوية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. وقد أفادت هذه الموارد بشكل خاص المجتمعات الريفية والنساء الحوامل والأسر المحتاجة.

ويمتد تفاني شركة Apple في مكافحة الإيدز إلى ما هو أبعد من هذه الشراكة، حيث تقوم الشركة بإشراك العملاء بشكل نشط على مدار العام. من خلال متاجر البيع بالتجزئة ومتجر التطبيقات، تشجع Apple العملاء على المشاركة في مكافحة الإيدز. ومن خلال اختيار منتجات (RED)، يساهم العملاء بشكل مباشر في الصندوق العالمي ويساعدون في إنقاذ الأرواح.

تدرك شركة Apple أن الاختيارات الفردية تمتلك قوة هائلة في مواجهة التحديات العالمية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتؤكد هذه المبادرة على التأثير المحتمل لخيارات المستهلك في إحداث تغيير إيجابي في العالم. على الرغم من أن الحد الأقصى للمشروع هو مليون دولار للتبرع، إلا أن التزام شركة Apple الطويل الأمد بالقضية لا يتزعزع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف يمكنني المشاركة في مبادرة Apple لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؟

يمكنك المشاركة في مبادرة Apple عن طريق إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay على Apple.com، أو من خلال تطبيق Apple Store، أو في أي متجر Apple Store. مقابل كل عملية شراء تتم خلال الفترة المحددة، ستتبرع Apple بمبلغ دولار واحد إلى الصندوق العالمي.

2. كيف تدعم شراكة Apple مع الصندوق العالمي مكافحة الإيدز؟

ستدعم الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه الشراكة البرامج الصحية الهامة وستساهم في الحرب المستمرة ضد الإيدز. يستخدم الصندوق العالمي هذه الموارد لتوفير خدمات الرعاية الصحية الحيوية، وخاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مما يفيد المجتمعات الريفية والنساء الحوامل والأسر.

3. هل تشارك شركة Apple في مبادرات أخرى لمكافحة الإيدز؟

نعم، تشارك شركة Apple بنشاط في مكافحة الإيدز على مدار العام. إنهم يشركون العملاء من خلال متاجر البيع بالتجزئة ومتجر التطبيقات، بالإضافة إلى البرامج التي يحركها الموظفون. ومن خلال اختيار منتجات (RED)، يمكن للعملاء المساهمة بشكل مباشر في الصندوق العالمي ودعم البرامج الصحية الحيوية.

4. ما المبلغ الذي جمعته Apple للصندوق العالمي من خلال مبيعات (PRODUCT)RED؟

على مدار 17 عامًا، جمعت Apple أكثر من ربع مليار دولار للصندوق العالمي من خلال مبيعات (PRODUCT)RED. وكان لهذه الأموال تأثير كبير على توفير خدمات الرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة للفئات السكانية الضعيفة.