الرئيس السابق ترامب يختار عدم المشاركة في شهادته في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك

اتخذ الرئيس السابق دونالد ترامب قرارًا بعدم الإدلاء بشهادته في محاكمة الاحتيال المدنية في نيويورك، منحرفًا عن خطته الأولية للمثول يوم الاثنين. ويأتي هذا التطور بعد أن اشتبك ترامب مع القاضي خلال مثوله السابق، حيث قدم في كثير من الأحيان إجابات طويلة ومشوشة على الأسئلة. واتهم محامو المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وولديه وشركتهم بالانخراط في مخطط احتيالي على مدار عقد من الزمن لتحقيق مكاسب لأنفسهم من خلال الحصول على شروط قرض وتأمين مواتية.

صرح محامي ترامب، كريستوفر كيس، أن الرئيس السابق قد أدلى بشهادته بالفعل وأن المزيد من الشهادات غير ضرورية بسبب فرض القاضي لأمر حظر نشر غير دستوري. ورد المدعي العام جيمس بالتأكيد على أنهم أثبتوا بالفعل تورط ترامب في الاحتيال المالي وإثرائه غير المشروع. وبينما أدلى ترامب بشهادته آخر مرة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عاد إلى المحكمة في 7 ديسمبر/كانون الأول حيث استجوب فريق دفاعه الشاهد الخبير إيلي بارتوف.

ومن المقرر تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين، بحسب المتحدث باسم المحكمة. ومن المقرر أن تنتهي شهادة بارتوف يوم الثلاثاء. وبعد شهادات جميع الشهود، سيكون أمام الجانبين أكثر من ثلاثة أسابيع لتقديم مذكرات مكتوبة إلى القاضي. ومن المقرر عقد المرافعات الختامية في 11 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي بعد عدة أسابيع.

وقد لفت غياب شهادة ترامب والإجراءات القانونية الجارية اهتماما كبيرا. ستشكل هذه المحاكمة في نهاية المطاف السرد حول تورط ترامب المزعوم في المخطط الاحتيالي وتحديد العواقب القانونية عليه وعلى أبنائه وشركتهم.