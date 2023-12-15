دونالد ترامب يتوقع إصلاح الهجرة والتركيز على الطاقة في "اليوم الأول" وينفي مزاعم الاستبداد

في مقابلة حديثة مع شبكة فوكس نيوز، وضع الرئيس السابق دونالد ترامب خططه ليومه الأول بعد عودته إلى منصبه إذا أعيد انتخابه في عام 2024. وعلى عكس مزاعم الاستبداد، أكد ترامب أن تصرفاته في "اليوم الأول" ستركز على بشأن إصلاح الهجرة وتعزيز استقلال الطاقة.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على أسئلة حول ميوله الاستبدادية المزعومة. وقال مازحاً: "سأصبح دكتاتوراً، ولكن فقط في اليوم الأول". ثم أوضح خططه، مشيراً إلى أن أولوياته المباشرة ستكون إغلاق الحدود وتعزيز مبادرات الحفر.

ومع ذلك، نفى ترامب بشدة المزاعم القائلة بأنه سيتصرف كديكتاتور بعد يومه الأول في منصبه. ورفض مناقشة تعهداته السابقة بالانتقام من المعارضين السياسيين، بما في ذلك التحقيقات المحتملة مع الرئيس جو بايدن وآخرين ممن انتقدوه. وشدد ترامب على أنه لا ينوي ممارسة سيطرة استبدادية على البلاد.

وقد صور النقاد، بما في ذلك خصومه في كلا الحزبين، ترامب على أنه تهديد خطير للديمقراطية. وقالت جولي تشافيز رودريغيز، مديرة حملة الرئيس بايدن: “لقد أخبرنا دونالد ترامب بالضبط بما سيفعله إذا أعيد انتخابه، وقال الليلة إنه سيكون ديكتاتورًا في اليوم الأول. يجب على الأميركيين أن يصدقوه». ومع ذلك، يرى أنصار ترامب أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولها دوافع سياسية.

على الرغم من الجدل الدائر حول طموحه السياسي وأسلوب قيادته، يظل ترامب المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024. وقد تحفز أنصاره بوعده بتنفيذ إصلاحات الهجرة وإعطاء الأولوية لتعزيز استقلال الطاقة.

كما انتهز ترامب الفرصة خلال المقابلة لانتقاد الرئيس بايدن، والتشكيك في قدرته على تأمين ترشيح الحزب الديمقراطي بسبب عمره. واقترح ترامب: "أنا شخصياً لا أعتقد أنه سينجح". ومع ذلك، فإن مستقبل الحزب الديمقراطي سيحدده الناخبون في نهاية المطاف في الانتخابات المقبلة.

ومع اقتراب موعد انتخابات 2024، من الواضح أن قضية الاستبداد ومستقبل الديمقراطية الأميركية ستكون في صدارة النقاش. ويحذر معارضو ترامب من مخاطر إعادة انتخابه، بينما يرى أنصاره أن سياساته ضرورية لأمن البلاد وازدهارها. الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف ستشكل هذه الروايات المتنافسة نتيجة الانتخابات.