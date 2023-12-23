دونالد ترامب يقرر عدم الإدلاء بشهادته في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك

اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارًا بعدم الإدلاء بشهادته للمرة الثانية في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك. وتزعم المحاكمة أن ترامب، مع ابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، تآمروا لتضخيم صافي ثروته في البيانات المالية المقدمة للبنوك وشركات التأمين من أجل تأمين القروض.

وفي بيان، ذكر محامي ترامب، كريستوفر كيسي، أن الرئيس السابق ليس لديه ما يضيفه إلى شهادته السابقة. وزعم كيسي أن شهادة ترامب، وكذلك شهادة المصرفيين والخبراء، قد أثبتت بالفعل الطبيعة المحافظة للقيم المالية المعنية وامتثالها للمعايير المحاسبية. وشدد كيسي أيضًا على أن البنوك ليس لديها مشاكل مع هذه القيم واعتبرت ترامب عميلاً قيمًا.

ومع ذلك، قوبل قرار ترامب بعدم الإدلاء بشهادته بالسخرية من قبل منتقديه على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف بن ميسلاس، المؤسس المشارك لـ MeidasTouch، وهي وسيلة إخبارية مستقلة، ترامب بأنه "جبان" وانتقد شخصيته، واصفا إياه بـ "النرجسي الخبيث" و"الكاذب المرضي". كما أعرب منتقدون آخرون عن خيبة أملهم وعدم موافقتهم على قرار ترامب.

وفي حين كانت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر حيادية، واعترفت بالطبيعة الإستراتيجية لقرار ترامب، إلا أن الشعور العام كان يتسم بالشك والانتقادات تجاه الرئيس السابق.

من المهم ملاحظة أن هذه قصة متطورة وقد يتبعها المزيد من التحديثات.