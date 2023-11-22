هل يمتلك وول مارت ميناردز؟

في السنوات الأخيرة، انتشرت شائعات بشأن ملكية ميناردز، وهي سلسلة متاجر شهيرة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة. أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن شركة Walmart، عملاق البيع بالتجزئة، تمتلك Menards. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صحيح تماما. لا تمتلك Walmart شركة Menards، والشركتان كيانان منفصلان تمامًا.

أسئلة وأجوبة:

س: من يملك ميناردز؟

ج: ميناردز هي شركة خاصة مملوكة لعائلة مينارد. جون مينارد جونيور، مؤسس ميناردز، هو مالك الأغلبية ويشغل منصب رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.

س: هل شركة ميناردز شركة تابعة لشركة وول مارت؟

ج: لا، ميناردز ليست شركة تابعة لـ Walmart. إنها تعمل بشكل مستقل ولا تنتمي إلى Walmart بأي شكل من الأشكال.

س: هل هناك أي اتصالات بين ميناردز وول مارت؟

ج: على الرغم من أن كلاً من Menards وWalmart هما شركتان للبيع بالتجزئة، إلا أنه لا توجد اتصالات مباشرة أو ملكية مشتركة بين الشركتين. إنهم يتنافسون في قطاعات مختلفة من السوق، حيث يركز ميناردز على منتجات تحسين المنزل ويقدم وول مارت مجموعة واسعة من البضائع العامة.

س: لماذا يعتقد الناس أن Walmart تمتلك Menards؟

ج: قد ينشأ الالتباس من حقيقة أن كلاً من Walmart وMenards من سلاسل البيع بالتجزئة المعروفة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يفترض بعض الأشخاص أن الشركات الكبيرة في نفس الصناعة مترابطة، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

س: هل هناك أي أوجه تشابه بين ميناردز وول مارت؟

ج: تعمل كل من Menards وWalmart كبائعي تجزئة كبيرين، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات للمستهلكين. ومع ذلك، فإن عروض منتجاتها، والأسواق المستهدفة، وهياكل الملكية متميزة.

في الختام، من المهم توضيح أن Walmart لا تمتلك شركة Menards. الشائعات التي تشير إلى مثل هذا الارتباط لا أساس لها من الصحة. ميناردز هي شركة مستقلة مملوكة لعائلة مينارد، بينما تعمل وول مارت تحت ملكيتها وإدارتها الخاصة. ومن الأهمية بمكان الاعتماد على معلومات دقيقة وتجنب نشر ادعاءات كاذبة حول ملكية الشركات.