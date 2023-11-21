هل لدى Walmart شيء مثل Prime؟

في عالم التسوق عبر الإنترنت، أصبح Amazon Prime مرادفًا للراحة والامتيازات. بفضل الشحن السريع والصفقات الحصرية والوصول إلى خدمات البث، فلا عجب أن العديد من العملاء قد توافدوا ليصبحوا أعضاء رئيسيين. ولكن ماذا عن وول مارت؟ هل لدى عملاق البيع بالتجزئة عرض مماثل للتنافس مع Amazon Prime؟ هيا نكتشف.

وول مارت +: منافس رئيسي؟

أطلقت Walmart خدمة الاشتراك الخاصة بها والتي تسمى Walmart+ في سبتمبر 2020. وبينما تهدف إلى تقديم تجربة مماثلة لـ Amazon Prime، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية. يقدم Walmart+ توصيلًا مجانيًا غير محدود للعناصر المؤهلة من المتاجر، وخصومات على الوقود، وسهولة المسح والذهاب في متاجر محددة. ومع ذلك، فهو لا يشمل خدمات البث مثل Amazon Prime Video أو بث الموسيقى.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هي تكلفة Walmart+؟

يبلغ سعر عضوية Walmart+ 12.95 دولارًا شهريًا أو 98 دولارًا سنويًا، مما يجعلها أرخص قليلاً من رسوم Amazon Prime السنوية البالغة 119 دولارًا.

2. هل Walmart+ متاح في كل مكان؟

يتوفر Walmart+ في الولايات المتحدة، ولكن قد يختلف توفر بعض الميزات حسب موقعك.

3. ما هي فوائد Walmart+؟

يقدم Walmart+ توصيلًا مجانيًا غير محدود للعناصر المؤهلة، وخصومات على الوقود في محطات الوقود المشاركة، وسهولة المسح والذهاب للتسوق داخل المتجر.

4. هل يمكنني إلغاء عضويتي في Walmart+؟

نعم، يمكنك إلغاء عضويتك في Walmart+ في أي وقت. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن رسوم العضوية غير قابلة للاسترداد.

الخلاصة:

على الرغم من أن Walmart+ يقدم بعض الامتيازات التي يمكن أن تنافس Amazon Prime، إلا أنه لا يقدم خدمات البث. إذا كنت تبحث في المقام الأول عن الشحن السريع والمزايا داخل المتجر، فقد يكون Walmart+ بديلاً مناسبًا. ومع ذلك، إذا كنت مهتمًا بحزمة أكثر شمولاً تتضمن البث الترفيهي، فإن Amazon Prime يظل الخيار الأفضل. في النهاية، سيعتمد القرار بين الاثنين على تفضيلاتك واحتياجاتك الشخصية.