هل يمنعك لقاح القوباء المنطقية من الإصابة بالقوباء المنطقية؟

القوباء المنطقية، والمعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي، هي عدوى فيروسية مؤلمة يسببها الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. وعادة ما يؤثر على كبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. والخبر السار هو أن هناك لقاح متاح للوقاية من القوباء المنطقية، ولكن هل يضمن الحماية الكاملة؟ دعونا نتعمق في هذا السؤال ونستكشف الحقائق.

تم استخدام لقاح القوباء المنطقية، المعروف باسم Zostavax، على نطاق واسع منذ موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) في عام 2006. ومع ذلك، في عام 2017، تم تقديم لقاح أكثر فعالية يسمى Shingrix، وهو الآن الخيار المفضل للوقاية من القوباء المنطقية. . يعمل كلا اللقاحين من خلال تعزيز استجابة الجهاز المناعي لفيروس الحماق النطاقي.

في حين أن لقاح القوباء المنطقية يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية، إلا أنه لا يوفر مناعة كاملة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن لقاح Shingrix فعال بنسبة 90٪ تقريبًا في الوقاية من القوباء المنطقية. وهذا يعني أنه حتى لو تم تطعيمك، فلا يزال هناك احتمال ضئيل للإصابة بالعدوى. ومع ذلك، إذا أصبت بالقوباء المنطقية بعد التطعيم، فعادةً ما تكون الأعراض أكثر اعتدالًا وتكون مدة المرض أقصر.

أسئلة وأجوبة:

س: من الذي يجب أن يحصل على لقاح القوباء المنطقية؟

ج: يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يتلقى البالغون الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق لقاح Shingrix، بغض النظر عما إذا كانوا قد أصيبوا بالقوباء المنطقية من قبل أو تلقوا اللقاح السابق، Zostavax.

س: كم عدد جرعات اللقاح المطلوبة؟

ج: يتم إعطاء لقاح Shingrix على جرعتين، مع إعطاء الجرعة الثانية بعد 2 إلى 6 أشهر من الجرعة الأولى.

س: هل هناك أي آثار جانبية؟

ج: مثل أي لقاح، يمكن أن يسبب لقاح القوباء المنطقية آثارًا جانبية، بما في ذلك ألم في موقع الحقن، وألم في العضلات، والتعب، والصداع. هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة.

في الختام، في حين أن لقاح القوباء المنطقية لا يضمن الحماية الكاملة ضد القوباء المنطقية، إلا أنه فعال للغاية في الحد من خطر الإصابة بالعدوى. يوصى بشدة بالحصول على التطعيم للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر لتقليل شدة أعراض القوباء المنطقية ومدتها. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كان لقاح القوباء المنطقية مناسبًا لك.