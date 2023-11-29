هل يدور جيمس ويب حول الأرض؟

العنوان: كشف الألغاز: هل يدور تلسكوب جيمس ويب الفضائي حول الأرض؟

مقدمة:

يتصدر تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) عناوين الأخبار في عالم علم الفلك واستكشاف الفضاء. باعتباره خليفة تلسكوب هابل الفضائي، يَعِد تلسكوب جيمس ويب الفضائي بإحداث ثورة في فهمنا للكون. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الالتباس يحيط بمداره. في هذه المقالة، سوف نتعمق في تعقيدات مدار تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ونبدد المفاهيم الخاطئة، ونلقي الضوء على مهمته الرائدة.

فهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي:

تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA). تم تسميته على اسم جيمس ويب، الذي شغل منصب مدير وكالة ناسا من عام 1961 إلى عام 1968. وقد تم تصميم تلسكوب جيمس ويب الفضائي ليكون أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق، مما يمكّن العلماء من مراقبة الكون بتفاصيل غير مسبوقة.

يدور حول الشمس وليس الأرض:

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن تلسكوب جيمس ويب الفضائي لا يدور حول الأرض. وبدلاً من ذلك، فإنه يتبع مسارًا حول الشمس، مشابهًا لمسار كوكبنا. سيتم وضع تلسكوب جيمس ويب الفضائي عند نقطة لاغرانج الثانية (L2)، والتي تقع على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر (930,000 ألف ميل) من الأرض. تسمح هذه النقطة المحددة في الفضاء للتلسكوب بالحفاظ على وضع مستقر بالنسبة للأرض والشمس.

لماذا L2؟

إن اختيار L2 كمدار لـ JWST ليس تعسفيًا. يوفر وضع التلسكوب عند هذه النقطة العديد من المزايا. أولاً، يسمح لـ JWST بالبقاء في وضع ثابت نسبيًا بالنسبة للأرض والشمس، مما يقلل الحاجة إلى مناورات الدفع. ثانيًا، نظرًا لأن التلسكوب محمي بالأرض من حرارة الشمس وضوءها، فيمكنه الحفاظ على بيئة مستقرة وباردة، وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات رصد الأشعة تحت الحمراء. وأخيرًا، يوفر المدار L2 رؤية خالية من العوائق للكون، وخالية من تداخل الغلاف الجوي للأرض ووهج الشمس.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س1: لماذا لا يدور تلسكوب جيمس ويب الفضائي حول الأرض مثل تلسكوب هابل الفضائي؟

ج1: على عكس تلسكوب هابل الفضائي، الذي يدور حول الأرض على ارتفاع منخفض نسبيًا، فإن الأهداف العلمية لـ JWST تتطلب وضعه بعيدًا عن كوكبنا. إن وضع تلسكوب جيمس ويب الفضائي في L2 يسمح له بالتغلب على القيود التي يفرضها الغلاف الجوي للأرض وقربه من الشمس.

س2: كيف سيصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى مداره عند L2؟

ج2: سيتم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي على متن صاروخ آريان 5 من غيانا الفرنسية. بعد الإطلاق، ستخضع لسلسلة من المناورات المعقدة، بما في ذلك مساعدة الجاذبية من القمر، للوصول تدريجيًا إلى وجهتها النهائية عند L2.

س3: هل سيعود تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الأرض لإجراء إصلاحات أو ترقيات؟

ج3: لا، لم يتم تصميم تلسكوب جيمس ويب الفضائي ليتم خدمته بواسطة رواد فضاء مثل تلسكوب هابل الفضائي. موقعها في L2 يجعلها غير قابلة للوصول للمهام البشرية. ومع ذلك، فقد تم تصميم واختبار تلسكوب جيمس ويب الفضائي بدقة ليتحمل الظروف القاسية للفضاء طوال عمره التشغيلي المتوقع.

الخلاصة:

تم تصميم تلسكوب جيمس ويب الفضائي لإحداث ثورة في فهمنا للكون، لكنه يفعل ذلك من وجهة نظر فريدة من نوعها. ومن خلال موقعه عند نقطة لاغرانج الثانية، سيزودنا تلسكوب جيمس ويب الفضائي برؤى غير مسبوقة عن الكون، متحررًا من قيود الغلاف الجوي للأرض وتدخل الشمس. وبينما ننتظر بفارغ الصبر إطلاقه والاكتشافات اللاحقة، فإن مدار تلسكوب جيمس ويب الفضائي حول الشمس سيمكننا من استكشاف أسرار الكون بشكل لم يسبق له مثيل.

مصادر:

- ناسا: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html

– وكالة الفضاء الأوروبية: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb_overview