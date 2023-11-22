هل يحتوي iPhone على وضع الطفل؟

في العصر الرقمي الحالي، ليس من المستغرب أن يتعرض الأطفال بشكل متزايد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. بفضل واجهاتها البديهية ومتاجر التطبيقات الواسعة، أصبحت هذه الأجهزة مصدرًا مشتركًا للترفيه والتعليم للأطفال. ومع ذلك، غالبًا ما يشعر الآباء بالقلق بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالوصول غير المقيد إلى هذه الأجهزة. وهنا يأتي دور "وضع الطفل" - وهي ميزة تهدف إلى إنشاء بيئة آمنة وخاضعة للرقابة للأطفال لاستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

ما هو وضع الطفل؟

وضع الطفل، المعروف أيضًا باسم الرقابة الأبوية أو قفل الأطفال، هو ميزة تتيح للآباء تقييد ومراقبة أنشطة أطفالهم على الجهاز. ويتضمن عادةً ميزات مثل مرشحات المحتوى المناسبة للعمر، والحدود الزمنية، وقيود الوصول إلى تطبيقات أو مواقع ويب معينة. يهدف وضع الأطفال إلى تحقيق التوازن بين السماح للأطفال بالاستكشاف والتعلم بشكل مستقل مع ضمان سلامتهم ورفاهيتهم في العالم الرقمي.

هل يحتوي iPhone على وضع الطفل؟

نعم، يحتوي iPhone على وضع الطفل، على الرغم من أنه لا يُسمى صراحةً "وضع الطفل". وبدلاً من ذلك، تقدم شركة Apple ميزة تسمى “Screen Time” والتي تخدم غرضًا مشابهًا. يسمح Screen Time للآباء بوضع حدود لاستخدام التطبيق، وتصفية المحتوى، وتقييد الوصول إلى ميزات أو تطبيقات معينة. فهو يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة استخدام جهاز الطفل وضمان تجربة رقمية آمنة.

كيفية تمكين وقت الشاشة على iPhone؟

لتمكين Screen Time على iPhone، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على "وقت الشاشة".

3. اضغط على "تشغيل وقت الشاشة".

4. حدد "هذا هو iPhone الخاص بطفلي" أو "هذا هو iPhone الخاص بي".

5. قم بتعيين رمز مرور لا يعرفه أحد سواك.

6. قم بتخصيص الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

هل يتوفر Screen Time على جميع أجهزة iPhone؟

يتوفر Screen Time على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 أو الإصدارات الأحدث. ومع ذلك، قد تختلف الميزات والإعدادات المحددة وفقًا لطراز الجهاز وإصدار iOS.

في الختام

مع تزايد انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في حياة الأطفال، من المهم أن يمتلك الآباء الأدوات اللازمة لضمان بيئة رقمية آمنة وخاضعة للرقابة. على الرغم من أن iPhone لا يحتوي على "وضع طفل" مخصص، فإن ميزة Screen Time توفر مجموعة شاملة من أدوات الرقابة الأبوية. من خلال تمكين Screen Time وتخصيص الإعدادات، يمكن للوالدين تحقيق التوازن بين السماح لأطفالهم باستكشاف العالم الرقمي وضمان سلامتهم.