هل يبدأ مرض كوفيد مع التهاب الحلق؟

في خضم جائحة فيروس كورونا (COVID-19) المستمر، من الضروري البقاء على اطلاع حول الأعراض المختلفة المرتبطة بالفيروس. في حين أن الحمى والسعال وضيق التنفس من العلامات الشائعة لـCOVID-19، إلا أن هناك بعض التكهنات حول ما إذا كان التهاب الحلق يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا مبكرًا. دعونا نتعمق في هذا الموضوع ونفصل الحقيقة عن الخيال.

ما هو COVID-19؟

كوفيد-19، وهو اختصار لمرض فيروس كورونا 2019، هو مرض تنفسي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا الجديد سارس-كوف-2. وظهر لأول مرة في ووهان، الصين، في أواخر عام 2019 وانتشر منذ ذلك الحين على مستوى العالم، مما أدى إلى ملايين الإصابات والوفيات.

الأعراض المبكرة لـCOVID-19

تشمل الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا لـCOVID-19 الحمى والسعال الجاف والتعب. ومع ذلك، مع استمرار دراسة الفيروس، اكتشف الباحثون أن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير بين الأفراد. قد يعاني بعض الأشخاص من التهاب الحلق كأحد العلامات الأولية للعدوى.

هل التهاب الحلق من الأعراض الشائعة؟

على الرغم من أن التهاب الحلق ليس شائعًا مثل الحمى أو السعال، فقد لوحظ في عدد كبير من حالات كوفيد-19. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن ما يقرب من 13.9% من المرضى يعانون من التهاب الحلق كأعراض مبكرة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التهاب الحلق وحده لا يكفي لتأكيد تشخيص كوفيد-19، حيث يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عوامل أخرى مثل الحساسية أو نزلات البرد.

متى يجب أن تكون قلقا؟

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فمن الضروري مراقبة الأعراض عن كثب. إذا كانت مصحوبة بأعراض شائعة أخرى لـCOVID-19، مثل الحمى أو السعال أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، فمن المستحسن طلب الرعاية الطبية وإجراء اختبار الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19، فمن الضروري إجراء الاختبار بغض النظر عن الأعراض التي تعاني منها.

أخيرا

في حين أن التهاب الحلق يمكن أن يكون أحد الأعراض المبكرة لـCOVID-19، إلا أنه ليس منتشرًا مثل الحمى أو السعال. إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق مع أعراض شائعة أخرى، فمن المهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، مثل العزلة الذاتية وإجراء الاختبار. تذكر أن تتبع الإرشادات المقدمة من السلطات الصحية وتظل يقظًا لحماية نفسك والآخرين من انتشار الفيروس.