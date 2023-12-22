شطف التونة المعلبة: خدعة بسيطة لتقليل مستويات الصوديوم

كشفت دراسة جديدة عن خدعة بسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من محتوى الصوديوم في التونة المعلبة. تحتوي التونة المعلبة على نسبة عالية من البروتين وهي مفضلة لدى الرياضيين ورواد الصالة الرياضية، وهي طعام متعدد الاستخدامات يمكن الاستمتاع به بطرق مختلفة. ومع ذلك، فإن مستويات الصوديوم في التونة المعلبة، وخاصة في الأصناف المعبأة بالماء والزيت، يمكن أن تكون مرتفعة للغاية. وهذا أمر مثير للقلق، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى الموصى به من تناول الصوديوم اليومي الذي توصي به إدارة الغذاء والدواء.

تشير الدراسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية، إلى أن شطف التونة المعلبة في الماء لمدة ثلاث دقائق أو أكثر يمكن أن يقلل من محتوى الصوديوم بنسبة 80٪. للقيام بذلك، ما عليك سوى فتح العلبة ونقل التونة إلى مصفاة ذات شبكة دقيقة أو مصفاة توضع فوق الحوض. إذا كانت التونة معبأة بالزيت، استخدم مصفاة شبكية فوق وعاء كبير. اضغط بلطف على التونة بظهر الملعقة لإزالة السائل الزائد. اشطف التونة تحت الماء البارد الجاري مع تحريكها بالملعقة. أخيرًا، اضغطي على أي ماء متبقٍ ثم انقلي التونة إلى طبق.

في حين أن هذه الطريقة فعالة، فمن المهم ملاحظة أن شطف التونة المعلبة في الماء قد يقلل قليلاً من محتواها من الكالسيوم. ومع ذلك، فإن التونة ليست مصدرًا مهمًا للكالسيوم، وهناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي يمكن استهلاكها لتلبية احتياجات الكالسيوم.

وبدلاً من ذلك، تعتبر التونة المعلبة منخفضة الصوديوم خيارًا يجب أخذه في الاعتبار. تحتوي هذه الأصناف على القليل من الملح المضاف أو لا تحتوي على أي ملح وتحتوي على صوديوم أقل بحوالي 10٪ مقارنة بالأنواع الأخرى من التونة المعلبة. إذا كانت الراحة هي الأولوية، فيمكن أن تكون التونة المعلبة منخفضة الصوديوم خيارًا مناسبًا. هناك خيار آخر وهو شراء التونة النيئة، التي تحتوي على مستويات صوديوم أقل بكثير. على الرغم من أنها قد تكون أكثر تكلفة، إلا أنه يمكن طهي التونة النيئة مسبقًا وتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. مع نكهة خفيفة ورائحة محايدة، تعد التونة الطازجة بديلاً ممتازًا لوجبة غداء مغذية في يوم العمل.

في الختام، يمكن أن يساعد شطف التونة المعلبة في الماء أو اختيار أصناف منخفضة الصوديوم في تقليل محتواها من الصوديوم، مما يجعلها خيارًا أكثر صحة لأولئك الذين يدركون تناولهم للصوديوم.