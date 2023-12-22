هل يجب عليك غسل الأرز قبل الطهي؟ الحقيقة وراء الجدل

ملخص:

لطالما كان غسل الأرز قبل الطهي موضوع نقاش بين الطهاة المنزليين والطهاة المحترفين. وفي حين يدعي البعض أن غسل الأرز مسبقا يقلل من النشا ويحسن بعض الأطباق، يرى آخرون أنه ليس له أي تأثير على النتيجة. وتلقي دراسة حديثة أجريت على أنواع مختلفة من الأرز الضوء على حقيقة هذا الجدل.

هل غسل الأرز أقل لزوجة؟

وخلافا للاعتقاد الشائع، وجدت الدراسة أن غسل الأرز ليس له أي تأثير على لزوجته أو صلابته. اكتشف الباحثون أن اللزوجة يتم تحديدها من خلال نوع الأرز وليس من خلال عملية الغسيل. تبين أن الأرز الدبق هو الأكثر لزوجة، في حين كان الأرز متوسط ​​الحبة وأرز الياسمين أقل لزوجة وأكثر صلابة.

أسباب للنظر في غسل الأرز

في حين أن غسل الأرز قد لا يؤثر على لزوجته، إلا أنه لا تزال هناك أسباب للنظر في هذه الممارسة. تقليديا، تم غسل الأرز لإزالة الغبار والحشرات وبقايا القشور. في المناطق التي لا تتم فيها المعالجة بدقة، يمكن أن يساعد غسل الأرز في ضمان نظافته. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن غسل الأرز يمكن أن يزيل ما يصل إلى 20% من المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الأرز غير المطبوخ.

فقدان المغذيات المحتملة

في حين أن غسل الأرز يمكن أن يزيل المواد الضارة مثل المواد البلاستيكية الدقيقة، فإنه يشطف أيضًا العناصر الغذائية المهمة مثل النحاس والحديد والزنك والفاناديوم. بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأرز المغسول بكثرة يوميًا، فقد يؤثر ذلك على تغذيتهم بشكل عام. من المهم تحقيق التوازن بين النظافة وتناول العناصر الغذائية عند اتخاذ قرار بغسل الأرز.

المخاوف البكتيرية

خلافاً للاعتقاد السائد، فإن غسل الأرز لا يؤثر على محتواه من البكتيريا. إن طهي الأرز في درجات حرارة عالية يقتل جميع البكتيريا الموجودة فيه. ومع ذلك، فإن تخزين الأرز المطبوخ أو المغسول في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يمكن أن ينشط الجراثيم البكتيرية، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة. من الضروري تجنب حفظ الأرز المغسول أو المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة من الوقت للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.

وفي الختام، يستمر الجدل حول غسل الأرز قبل طبخه. على الرغم من أنه قد لا يؤثر على اللزوجة أو المحتوى البكتيري، إلا أن غسل الأرز يمكن أن يساعد في إزالة الشوائب والجسيمات البلاستيكية الدقيقة. ومع ذلك، من المهم النظر في احتمال فقدان العناصر الغذائية وممارسات التخزين المناسبة لضمان سلامة الأغذية.