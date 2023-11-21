هل أحتاج إلى لقاح القوباء المنطقية الثالث؟

مع استمرار جائحة كوفيد-19 في السيطرة على عناوين الأخبار، من المهم ألا ننسى المخاوف الصحية الأخرى. أحد هذه المخاوف هو القوباء المنطقية، وهي عدوى فيروسية مؤلمة يسببها الفيروس النطاقي الحماقي، والذي يسبب أيضًا جدري الماء. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يتلقى البالغون الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر جرعتين من لقاح القوباء المنطقية، المعروف باسم Shingrix، للحماية من هذه الحالة المنهكة المحتملة. ومع ذلك، السؤال الشائع الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الجرعة الثالثة ضرورية. دعونا نستكشف هذا الموضوع أكثر.

ما هو لقاح القوباء المنطقية؟

لقاح القوباء المنطقية، Shingrix، هو لقاح فعال للغاية يساعد على الوقاية من القوباء المنطقية ومضاعفاتها. يتم إعطاؤه على جرعتين، مع إعطاء الجرعة الثانية بعد شهرين إلى ستة أشهر من الجرعة الأولى. يوصى باستخدام Shingrix للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، حتى لو كانوا قد أصيبوا سابقًا بالقوباء المنطقية أو تلقوا لقاح القوباء المنطقية الأقدم، Zostavax.

لماذا قد تكون الجرعة الثالثة ضرورية؟

في حين أن نظام الجرعة المكونة من جرعتين من Shingrix يوفر حماية قوية ضد القوباء المنطقية، فقد أظهرت الدراسات أن فعالية اللقاح قد تنخفض بمرور الوقت. يوصي مركز السيطرة على الأمراض حاليًا بأن يتلقى الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل أو شديد جرعة ثالثة من اللقاح بعد إكمال سلسلة الجرعتين الأولية. تهدف هذه الجرعة الإضافية إلى تعزيز الاستجابة المناعية وإطالتها، مما يوفر حماية مستمرة ضد القوباء المنطقية.

من يجب أن يفكر في الجرعة الثالثة؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض على وجه التحديد بجرعة ثالثة من Shingrix للأفراد الذين خضعوا لزراعة الأعضاء الصلبة، أو زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم، أو تم تشخيص إصابتهم بحالات تضعف جهاز المناعة بشدة. من المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كنت تندرج ضمن هذه الفئة وما إذا كانت الجرعة الثالثة مناسبة لك.

في الختام

في حين أن غالبية الأفراد لن يحتاجوا إلى جرعة ثالثة من لقاح القوباء المنطقية، فإن أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة قد يستفيدون من الحماية الإضافية التي يوفرها. كما هو الحال دائمًا، من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية الذي يمكنه تقييم ظروفك الفردية وتقديم توصيات شخصية. ابق على اطلاع، وابق محميًا، وأعط الأولوية لصحتك.