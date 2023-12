احصل على أفضل العروض على كتب ومستلزمات DnD لمغامرتك القادمة

هل تتطلع إلى الشروع في حملة Dungeons and Dragons جديدة في العام المقبل؟ حسنًا، أنت محظوظ لأن منصة DnD Beyond عبر الإنترنت تقدم خصومات مذهلة على مجموعة واسعة من كتب ومستلزمات DnD حتى نهاية عام 2023. سواء كنت لاعبًا متمرسًا أو بدأت للتو، فهذه هي الفرصة المثالية قم بتخزين المواد الأساسية لمغامرات الطاولة الخاصة بك.

على عكس مبيعات DnD Beyond السابقة، ينصب التركيز هذه المرة على جذب لاعبين جدد. تتوفر جميع كتب القواعد الأساسية، بما في ذلك دليل Monster ودليل اللاعب ودليل Dungeon Master، بخصم كبير بنسبة 40%، بسعر 17.99 دولارًا فقط لكل منها. هذه الكتب ضرورية لأي لاعب طموح في لعبة Dungeon Master أو لاعب يتطلع إلى توسيع معرفته باللعبة.

وفي الوقت نفسه، مغامرات DnD معروضة للبيع أيضًا. تعتبر الرحلة القصيرة التي تحمل عنوان Stranger Things، The Hunt for Thessalhydra، بمثابة سرقة مع خصم هائل قدره 50%. تشمل الصفقات البارزة الأخرى Curse of Strahd، بخصم 20%، وCandlekeep Mysteries، المتاحة بخصم أقل بنسبة 25%. إذا كنت تبحث عن مختارات آسرة، فتأكد من مراجعة Journeys Through the Radiant Citadel قبل إضافتها إلى مجموعتك.

لإعطائك نظرة عامة أوضح على الخصومات المتاحة، إليك جدول يعرض بعضًا من أفضل العروض:

كتاب | السعر الحالي | السعر السابق | تخفيض

———|—————|—————-|——–

دليل الوحش | 17.99 دولارًا | 29.99 دولارًا | 40%

دليل الزنزانة الرئيسية | 17.99 دولارًا | 29.99 دولارًا | 40%

دليل اللاعب | 17.99 دولارًا | 29.99 دولارًا | 40%

أشباح سالتمارش | 23.99 دولارًا | 29.99 دولارًا | 20%

دليل فان ريشتن إلى Ravenloft | 23.99 دولارًا | 29.99 دولارًا | 20%

لعنة ستراهد | 19.99 دولارًا | 24.99 دولارًا | 20%

أوديسا ثيروس الأسطورية | 22.49 دولار | 29.99 دولارًا | 25%

مغامرات Spelljammer في الفضاء | 42.49 دولار | 49.99 دولارًا | 15٪

دليل Wayfinder إلى Eberron | 14.99 دولارًا | 19.99 دولارًا | 25%

البحث عن ثيسالهيدرا | 9.99 دولار | 19.99 دولارًا | 50%

أسرار الشموع | 22.49 دولار | 29.99 دولارًا | 25%

ولتحسين الصفقة بشكل أكبر، إذا قمت بشراء كتاب كهدية لشخص آخر أثناء عملية البيع هذه، فسوف تحصل على مجموعة رقمية مجانية من نرد DnD. لذا، فكر في التعاون مع أحد زملائك اللاعبين وتبادل الهدايا ليستمتع كلاهما بالمكافآت الإضافية.

لمزيد من المعلومات المتعمقة حول فئات وأجناس DnD، تأكد من مراجعة أدلتنا الشاملة. استعد للغوص في مغامرتك القادمة باستخدام أفضل الإمدادات وارفع مستوى تجربة لعبة Dungeons and Dragons. لا تفوت هذه التخفيضات المذهلة، لأن هذا التخفيض متاح فقط حتى 31 ديسمبر. ألعاب سعيدة!