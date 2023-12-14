مجموعة DJI Ronin 4D-8K الجديدة تنقل صناعة الأفلام السينمائية إلى المستوى التالي

أصدرت شركة DJI للتو كاميرا Ronin 4D-8K Combo التي طال انتظارها، وهي كاميرا ثورية تعد بتغيير مشهد صناعة الأفلام السينمائية. بفضل ميزاتها المتقدمة وتقنياتها المتطورة، توفر هذه الكاميرا لصانعي الأفلام إمكانيات إبداعية لا مثيل لها.

على عكس سابقتها، تشتمل مجموعة Ronin 4D-8K Combo الآن على كاميرا Zenmuse X9-8K Gimbal، والتي تلتقط لقطات مفصلة بشكل مذهل بدقة تصل إلى 8K. تم تجهيز هذه الكاميرا بمجموعة من الميزات التي تضمن الحصول على لقطات سلسة ومستقرة، بما في ذلك مفتاح ترخيص 4D Raw لتسجيل ProRes Raw، وكاميرا Z-Axis / تثبيت Gimbal ثلاثي المحاور للتحكم الدقيق، ووحدة LiDAR Range Finder / Focus التي يضمن التركيز الدقيق في كل مرة.

إحدى الميزات البارزة لمجموعة Ronin 4D-8K Combo هي تضمين عدسة DJI DL PZ 17-28mm T3.0 ASPH، مما يوفر لصانعي الأفلام مرونة إضافية في التقاط اللقطة المثالية. تتيح هذه العدسة خيارات طول بؤري إضافية، وتوسيع الإمكانيات الإبداعية وتمكين صانعي الأفلام من التقاط نطاق أوسع من وجهات النظر.

ميزة أخرى ملحوظة هي توافق Ronin 4D-8K Combo مع النظام البيئي DJI Ronin بأكمله. يمكن لصانعي الأفلام دمج Ronin 4D-8K Combo بسهولة مع ملحقات DJI الأخرى مثل وحدة التمديد المرنة، ومحرك التركيز، ولوحة التوسيع، مما يزيد من قدرات نظام الكاميرا القوي هذا.

بفضل إمكانات الفيديو الرائعة بدقة 8K، تفتح مجموعة Ronin 4D-8K Combo عالمًا من الإمكانيات لصانعي الأفلام من حيث جودة الصورة ومرونة ما بعد الإنتاج. تدعم الكاميرا تسجيل ProRes Raw بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ومع محرك ProSSD سعة 1 تيرابايت، يمكن لصانعي الأفلام التقاط لقطات عالية الجودة بسلاسة دون الحاجة إلى أجهزة تخزين إضافية.

في الختام، تم تصميم DJI Ronin 4D-8K Combo لإحداث ثورة في صناعة الأفلام بميزاتها المتقدمة وجودة الصورة الاستثنائية. سواء كنت صانع أفلام محترفًا أو متحمسًا طموحًا، توفر هذه الكاميرا تجربة سينمائية لا مثيل لها من شأنها أن ترتقي بمشروعاتك الإبداعية إلى آفاق جديدة.