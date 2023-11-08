5 هواتف ذكية يجب اقتناؤها للتسوق في ديوالي

ديوالي، مهرجان الأضواء، هو قاب قوسين أو أدنى. في الهند، من التقاليد تبادل الهدايا مع الأحباء خلال هذه المناسبة الخاصة. إذا كنت تتطلع إلى إهداء أفراد عائلتك أو حتى صديقك أو صديقتك، فإليك بعضًا من أحدث الهواتف التي يمكنك وضعها في الاعتبار. لا تقدم هذه الهواتف الذكية هدايا رائعة فحسب، بل تأتي أيضًا بميزات رائعة من المؤكد أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا.

1. Apple iPhone 15: أطلقت شركة Apple سلسلة iPhone 15 في سبتمبر. يمكنك إهداء الأشخاص المميزين في حياتك جهاز iPhone 15، والذي يبدأ بسعر 79,900 روبية هندية. يأتي هذا الهاتف الذكي مزودًا بشاحن USB من النوع C وكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل وشريحة A16. مع العروض المصرفية، يمكنك الحصول عليها بحوالي 75,000 روبية هندية.

2. iPhone 14 Plus: إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بشاشة كبيرة وبطارية قوية، فإن iPhone 14 Plus متوفر على Flipkart مقابل 63,999 روبية هندية. يمكن لحاملي بطاقات ائتمان SBI الاستفادة من خصم قدره 1,000 روبية هندية. يتميز بشريحة A15 وكاميرا مزدوجة بدقة 12+12 ميجابكسل.

3. OnePlus 9: إذا كنت ترغب في إهداء أحدث هاتف قابل للطي، فإن OnePlus يقدم خيارًا رائعًا. يأتي هاتف OnePlus 9 الجديد مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثية تلتقط صورًا مذهلة. سعره 1,39,999 روبية هندية.

4. Samsung Galaxy Z Flip 5: هذا الهاتف الذكي متاح بسعر 99,999 روبية هندية. يتميز بتصميم مدمج قابل للطي، وشاشة غطاء كبيرة، وSnapdragon 8 Gen 2 SoC الرائد، وتصنيف IPX8 لمقاومة الماء.

5. Pixel 8: يمكنك أيضًا إهداء أحدث فئة Pixel من Google. يوفر Pixel 8 Pro جودة كاميرا أفضل من iPhone. في الهند، يبدأ سعر Pixel 8 من 75,999 روبية هندية.

هذه الهواتف ليست هي الخيارات الوحيدة المتاحة. يمكنك أيضًا التفكير في إهداء Nothing Phone 2 أو iQOO 11 أو Xiaomi 13 Pro أو الهواتف الذكية الأخرى المتوفرة حاليًا خلال مبيعات الأعياد وDiwali على مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة. حقق أقصى استفادة من الخصومات الجذابة المقدمة على الهواتف الذكية خلال موسم الأعياد هذا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أفضل الهواتف الذكية التي يمكن تقديمها كهدية في عيد ديوالي؟

ج: بعض أفضل الهواتف الذكية التي يجب مراعاتها عند تقديم هدايا ديوالي هي Apple iPhone 15 وiPhone 14 Plus وOnePlus 9 وSamsung Galaxy Z Flip 5 وGoogle Pixel 8.

س: ما هي الميزات البارزة في iPhone 15؟

ج: يأتي iPhone 15 مزودًا بشاحن USB من النوع C وكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل وشريحة A16.

س: ما هو السعر المبدئي لجهاز iPhone 14 Plus؟

ج: يتوفر iPhone 14 Plus بسعر يبدأ من 63,999 روبية هندية.

س: هل الهواتف الذكية المذكورة في المقال عليها أي تخفيضات؟

ج: نعم، تتوفر بعض العروض والخصومات على هواتف ذكية محددة، مثل عروض البنوك أو خصومات معينة على بطاقات الائتمان.