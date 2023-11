استوديوهات الألعاب الجديدة تتألق في حفل توزيع جوائز TIGA لعام 2023

By

أقامت هيئة التجارة البريطانية TIGA مؤخرًا حفل توزيع الجوائز السنوي، لتكريم الإنجازات البارزة في صناعة الألعاب. سلطت جوائز هذا العام الضوء على الابتكار والإبداع لدى استوديوهات الألعاب الناشئة، وسلطت الضوء على مساهماتها في مشهد الألعاب المتطور باستمرار.

وخرجت استوديوهات Dlala منتصرة من الحفل، والتي حصلت على جائزة لعبة العام المرموقة عن ابتكارها الآسر، Disney Illusion Island. لم تحصل هذه اللعبة الساحرة على أعلى وسام فحسب، بل حصلت أيضًا على لقب أفضل لعبة اجتماعية، مما أسر اللاعبين بأسلوب لعبها الغامر وقصتها الآسرة.

ظهرت Ustwo Games كفائزة بارزة أخرى، وحصلت على التقدير في فئتين. بفضل لعبتها المثيرة للتفكير، Desta: The Memories Between، لم تفز Ustwo Games بجائزة التنوع فحسب، بل حصلت أيضًا على جائزة الإبداع في الألعاب. Desta: The Memories Between تتعمق في أبعاد جديدة لسرد القصص، مما يوفر للاعبين تجربة لعب جديدة وغامرة.

حصل استوديو Sumo Digital، وهو استوديو بارز معروف بمهارة التصنيع الاستثنائية، على جائزة أفضل استوديو كبير، وهي شهادة على تفانيه وموهبته. بالإضافة إلى ذلك، حصلوا أيضًا على شرف كونهم أول من حصل على فئة أفضل مبادرة لتنمية المواهب الجديدة. لقد حصل التزام Sumo Digital برعاية المواهب وتعزيز النمو داخل الصناعة على تقدير مستحق.

قدمت جوائز TIGA 2023 فئتين جديدتين للاحتفال بالتميز في مجالات مختلفة. فازت شركة Playground Games بجائزة الالتزام بالرفاهية في مكان العمل، حيث أظهرت تفانيها في تعزيز بيئة عمل إيجابية. وفي الوقت نفسه، تم تكريم Rocksteady Studios بجائزة الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لممارساتها المستدامة والمسؤولة.

امتد هذا التقدير إلى ما هو أبعد من الاستوديوهات ليشمل الأفراد المتميزين الذين قدموا مساهمات كبيرة في صناعة الألعاب. حصلت مديرة الموارد البشرية في Playground Games، جيرالدين كروس، على جائزة الفرد المتميز، تقديرًا لقيادتها الاستثنائية ومساهماتها في نجاح الشركة. حصل الرئيس التنفيذي لشركة Flix Interactive، جون تيرل، على جائزة القيادة المتميزة، تقديرًا لنهجه البصري في تطوير اللعبة.

حقق حفل توزيع جوائز TIGA لعام 2023 نجاحًا باهرًا، حيث تجمع أكثر من 350 شخصًا في Troxy London المرموق. يمثل الفائزون هذا العام موجة جديدة من المواهب والابتكار في صناعة الألعاب، مما يتخطى الحدود ويجذب اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

