استوديوهات Marvel تواجه انتكاسة مع Marvels

تواجه Marvel Studios، المعروفة بسلسلة نجاحاتها في شباك التذاكر، أول خيبة أمل كبيرة لها منذ 15 عامًا. أحدث فيلم في السلسلة، The Marvels، فشل في تحقيق نتائج جيدة في شباك التذاكر، مما يمثل تناقضًا كبيرًا مع إنجازات الاستوديو السابقة. على الرغم من وجوده في دور العرض لأكثر من شهر، فمن المقرر أن يصبح الفيلم هو الفيلم الأقل ربحًا في عالم Marvel السينمائي بأكمله، حيث فشل في تجاوز 100 مليون دولار محليًا وبالكاد يصل إلى 200 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كانت استجابة Marvel وDisney بشأن هذه النكسة أقل من مثالية. بدلاً من احتضان الموقف، قرر الاستوديو وقف الإبلاغ عن أرقام شباك التذاكر العالمية لـ The Marvels. تأتي هذه الخطوة بمثابة خيبة أمل للجماهير، الذين توقعوا أن يتخذ الاستوديو نهجًا أكثر استباقية في معالجة الأداء الضعيف للفيلم.

أظهرت استراتيجية التسويق لـ The Marvels أيضًا بعض القرارات المشكوك فيها. قبل إصدارها، تحولت الحملة الترويجية إلى التركيز بشكل كبير على كابتن مارفل، مع ظهور لقطات من مشاهدها في فيلم Avengers: Endgame بشكل بارز. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب الاستوديو خطأً غير مسبوق يتمثل في إفساد المظهر الرائع لشخصية Valkyrie التي تلعب دورها تيسا طومسون في مقطع دعائي قبل الإصدار. أدت هذه الأخطاء إلى زيادة المخاوف المتزايدة المحيطة باستقبال الفيلم.

وبدلاً من الاستفادة من قنوات التوزيع البديلة، مثل البث المباشر، يبدو أن شركتي Marvel وDisney تخلتا عن جهودهما لإنقاذ The Marvels. إنها فرصة ضائعة عدم تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في الفيلم، مثل ردود الفعل الإيجابية من أولئك الذين شاهدوه. مع إصداره النهائي على Disney+ والطبيعة المترابطة لعالم Marvel السينمائي، يمكن أن يكون للأحداث التي تم تصويرها في The Marvels تأثير كبير على الوقائع المنظورة المستقبلية.

ومع تقدم Marvel Studios، من الضروري بالنسبة لهم أن يتعلموا من هذه التجربة وأن يتعاملوا مع المشاريع المستقبلية بإحساس متجدد بالتسويق والتخطيط الاستراتيجي. ربما تكون Marvels قد تعثرت، لكن هذا لا يقلل من النجاح الهائل الذي حققه الاستوديو على مر السنين.